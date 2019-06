Fmi Lagarde: "Italia attui riforme per liberare il suo genio. Necessario coraggio politico" Sui minibot commenta: "Non si capisce e non è accettato il quadro legale, quindi perché farli?", mentre il suo nome viene richiamato per una possibile candidatura nell'ambito di un'istituzione Ue

di Tiziana Di Giovannandrea Christine Lagarde, dg del Fondo Monetario Internazionale, rispondendo ad una domanda sull'Italia, chiede al paese di trovare il coraggio politico per far attuare le riforme: "Credo che tutti quei Paesi che hanno un alto debito, e l'Italia occupa una posizione piuttosto importante in questa categoria, hanno strumenti e politiche per affrontare la situazione attuale. Come membro dell'unione monetaria, insieme ai colleghi e alle istituzioni, dovrebbe trovare il percorso di bilancio e avere il coraggio politico di attuare le riforme che liberino il genio italiano".Per quanto riguarda icome strumento di pagamento dei debito dello Stato verso le imprese, Lagarde li considera una trovata “bizzarra in quanto legalmente non sono accettati, quindi perché perdere tempo?". “E’ un bizzarro strumento finanziario; pensiamo che ci sono modi molto di gran lunga migliori di affrontare il problema del pagamento degli arretrati” della Pubblica Amministrazione. Con i minibot “gli impatti economici e finanziari ci sono e sono ben individuati”.Rispondendo all’osservazione secondo cui unapotrebbe essere basata su crediti fiscali, il numero uno del Fmi ha concluso: “Potete girare come volete l’analisi giuridica, dal nostro punto di vista si tratta sempre di un titolo di debito. Ci sono molti modi migliori per affrontare i pagamenti, che non richiedono la creazione di questi strumenti. I bond possono fare lo stesso lavoro".Christine Lagarde alla guida di una? "Sono onorata di essere chiamata in causa nel mercato europeo, ma ho un mandato al Fmi da svolgere e svolgo la mia missione", ha commentato.