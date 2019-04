Parla Poul Thomsen, direttore del Dipartimento europeo Fmi: Italia riduca debito, governo davanti a sfida difficile

"Il rallentamento in atto in Europa si è fatto sentire in modo particolare in Italia e in Germania". Lo ha detto Poul Thomsen, direttore del Dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale, rispondendo alle domande dei giornalisti."Questo rallentamento che abbiamo visto finora - aggiunge - mette i legislatori di fronte a una sfida veramente difficile, molto critica. Serve un graduale consolidamento di bilancio soprattutto nel medio termine"."Abbiamo forti riserve rispetto ad alcune proposte di riforma fiscale che abbiamo visto in giro" ha detto inoltre Thomsen, senza tuttavia, commentato in modo specifico la flat tax. "Quello che in questo momento serve all'Italia - ha spiegato - è adottare misure credibili. Se quelle adottate dal governo lo saranno, crediamo che non avranno un impatto negativo sulla crescita". "Però è necessario non fare passi indietro sulle riforme strutturali", ha concluso.