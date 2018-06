La polemica Fontana: non esistono famiglie gay. Salvini: sue idee, non sono nel programma Le parole del neo ministro della famiglia hanno innescato dure polemiche. Ad abbassare i toni interviene il ministro dell'Interno: "non sono priorità"

Dice di essere "contro un modello culturale relativista. Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società". Così il neo ministro alla famiglia, Lorenzo Fontana in un'intervista rilasciata al Corriere. Per Fontana "l’idea è di abbassare l’Iva per tutti i prodotti che riguardano l’infanzia. Ma metterò in atto anche delle politiche per cercare di ridurre il numero degli aborti.Voglio intervenire per potenziare i consultori così di cercare di dissuadere le donne dall’abortire. Sono cattolico, non lo nascondo. Ed è per questo che credo e dico anche che la famiglia sia quella naturale, dove un bambino deve avere una mamma e un papà. E sulle famiglie arcobaleno Fontana è lapidario. "Una legge in proposito non esiste" e quindi "in Italia non esistono".L'intervista di Lorenzo Fontana "non è contro" unioni civili o aborto, "io l'ho letta, difende il concetto di mamma e papà, senza togliere niente a nessuno. Un bambino ha bisogno di una mamma e di un papa'". Dunque, assicura Matteo Salvini nell'intervista a FanPage a margine della sfilata di stamane ai Fori, "unioni civili e aborto non sono leggi in discussione".Il ministro, leghista, per la Famiglia e la Disabilità dunque "ha le sue idee ed e' libero di averle, ci mancherebbe altro", ma quella riflessione "non è nel Contratto di governo". Alle insistenze dei cronisti, il leader della Lega, ora anche vicepremier e ministro dell'Interno, chiude la questione dicendo: "Abbiamo detto che cambieremo la legge sull'aborto? No"."Un ministro della Repubblica che dice cose aberranti sui diritti delle donne e sulle famiglie arcobaleno è la cifra di un governo rivolto al passato più buio #Fontana #noncisiamo", così su Twitter il deputato del PD Mattia Mor."Sono in totale disaccordo". Lo ha dichiarato il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alle affermazioni del neoministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana, che in un'intervista al Corriere della Sera ha detto di voler sostenere la famiglia naturale perchè quelle gay 'per la legge non esistono'. "Nel rispetto della leggi continueremo la nostra battaglia - ha aggiunto Sala -. La contemporaneità è questa, ignorare una parte consistente della società è profondamente sbagliato". Se "il ministro la vede così, e non è da oggi, vediamo come intenderà svolgere le sue funzioni" ha proseguito. A Milano - dove peraltro il sindaco ha confermato che sara' registrato il figlio di una coppia formata da due mamme - "tutto quello che noi potremo fare al contrario sulla via dei diritti, lo faremo" ha ribadito.