Rai, vigilanza: passa incompatibilità ruolo Foa

Condividi

E' incompatibile il doppio ruolo di Marcello Foa a presidente Rai e presidente della controllata RaiCom. Lo ha stabilito la commissione di Vigilanza approvando con un voto a maggioranza - 21 favorevoli e 4 contrari - la risoluzione presentata da M5s. Con il gruppo pentastellato hanno votato il gruppo Pd e il rappresentante di LeU. In precedenza, pochi minuti prima, era stata respinta la risoluzione Pd che sosteneva ugualmente l'incompatibilità. La decisione di oggi della commissione di Vigilanza non è vincolante ai fini del mantenimento dell'incarico di Foa nell'urna o nell'altra presidenza, ovvero non implica la decadenza, ma di certo costituisce un significativo segnale politico. E nella dichiarazione di voto il Pd, con Faraone, ha detto che Foa si deve dimettere.