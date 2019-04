Tennis, torneo di Montecarlo: Fognini in semifinale

Fabio Fognini si prende la scena al torneo di Montecarlo. Il tennista ligure, fin qui abbastanza deludente, dopo sei anni torna in semifinale sulla terra rossa del Principato, battendo in rimonta il croato Borna Coric (n.13Atp) con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2: una vittoria che vale a Fognini il rientro nella top 15 mondiale e la leadership azzurra, scavalcando Cecchinato. Prossimo avversario durissimo per il ligure: in semifinale si troverà di fronte Rafa Nadal .Ma la giornata monegasca ha regalato anche l'uscita a sorpresa di Novak Djokovic che si ferma ai quarti, costretto a inchinarsi a Daniil Medveded. Il 22enne russo mette a segno l'impresa e conquista sua prima semifinale in un Masters 1000. Il moscovita, n.14 della classifica Atp, ha battuto il leader mondiale in tre set col punteggio di 6-3, 4-6, 6-2, in 2h20' di gioco. E come prossimo avversario troverà l'altro serbo Dusan Lajovic, n.48 del ranking, pure lui alla prima semifinale in un"1000", già battuto lo scorso anno a Mosca negli ottavi.