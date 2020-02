Mattarella: "Deprecabile il negazionismo" Foibe. Il Giorno del Ricordo. Deposta corona d'alloro all'Altare della Patria Al via le celebrazioni in Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate a Monrupino, che culmineranno con la cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza. Nel pomeriggio commemorazione al Senato alla presenza del premier Giuseppe Conte

A Monrupino (Trieste): ho portato un fiore, in memoria dei nostri connazionali gettati nell’abisso delle #foibe, barbaramente assassinati per una sola colpa: quella di essere italiani.

Perché questi orrori non si ripetano mai più. #giornodelricordo🇮🇹 pic.twitter.com/fL9avfIE84 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 10, 2020

Con la deposizione della corona d'alloro all'Altare della Patria hanno preso il via le celebrazioni in occasione della Giornata del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate. Presenti il sindaco capitolino Virginia Raggi e il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli.Con la deposizione di una corona d'alloro, presente il leader della Lega Matteo Salvini sono cominciate questa mattina alle 9.30, alla Foiba 149 di Monrupino-Trieste, le celebrazioni del Giorno del Ricordo che culmineranno con la cerimonia solenne al Sacrario della Foiba di Basovizza, monumento nazionale e luogo di esecuzioni sommarie da parte dei partigiani comunisti di Tito. Alle commemorazioni organizzate in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e delle drammatiche vicende del confine orientale negli anni a cavallo del secondo dopoguerra, prendono parte, fra gli altri, anche il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, il presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, il prefetto Valerio Valeri, il senatore Maurizio Gasparri e diversi parlamentari. Fra questi gli esponenti dem, Luigi Zanda, Debora Serracchiani e Tatjana Rojc. La cerimonia a Basovizza avrà inizio con la messa in suffragio celebrata dall'arcivescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi. Saranno presenti anche studenti provenienti da diverse città italiane."Folle chi nega la Shoah e folle chi nega le foibe. Il nemico da combattere è ancora l'indifferenza, la violenza e l'ignoranza" ha detto il leader della Lega a margine della cerimonia di commemorazione. "Oggi - ha aggiunto - è una giornata importante che dovrebbe unire tutto il Paese in nome del ricordo di tutte queste migliaia di donne, uomini e bambini massacrati solo in quanto italiani. Una vera e propria pulizia etnica fatta dai comunisti slavi e non solo".Il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel pomeriggio, alle 16, nell'Aula di Palazzo Madama aprirà, con il suo intervento, la cerimonia del 'Giorno del Ricordo' organizzata insieme al presidente della Camera in occasione della solennità civile nazionale del 10 febbraio istituita in memoria di tutte le vittime delle foibe. "Ricordare le Foibe, ricordare le decine di migliaia di vittime, ricordare l'esodo e la tragedia di centinaia di migliaia di italiani cacciati dalle proprie terre - dice il Presidente del Senato - è un imperativo morale e un insegnamento fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni. Per troppi anni su questo dramma c'è stata una sorta di guerra civile culturale che ha dato vita ad un negazionismo antistorico, anti-italiano e anti-umano''.All'evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai2 a cura di Rai Parlamento, parteciperanno anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, il presidente della Federazione delle Associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati, Antonio Ballarin, e il professor Davide Rossi dell'Università degli Studi di Trieste.Il programma prevede l'esecuzione dell'Inno nazionale da parte del Coro dell'Istituto Comprensivo Statale "Virgilio" di Roma, diretto dal M Alberto Antinori. Dopo l'intervento di apertura del Presidente Casellati, a prendere la parola sarà il Presidente della Camera Fico. Seguiranno i contributi di Antonio Ballarin e di Davide Rossi. Al termine degli interventi, Isabel Russinova leggerà un brano tratto da 'Una valigia di cartone' di Nelida Milani. Seguirà quindi la premiazione della IX edizione del Concorso nazionale 10 febbraio 'Arte, Scienze, Cultura, Sport: personaggi illustri del mondo giuliano-dalmata'. Il presidente del Senato assieme al presidente della Camera dei Deputati e al ministro dell'Istruzione consegneranno le targhe agli studenti delle scuole vincitrici. L'intervento di chiusura della celebrazione spetterà infine al presidente del Consiglio Giuseppe Conte.Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, celebrando il Giorno del Ricordo dei Martiri delle Foibe Istriane e dell’Esodo delle popolazioni giuliano-dalmate ha parlato di "una sciagura nazionale, alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo". Ed ha aggiunto con forza: "La cupa tragedia delle Foibe, l'esodo forzato degli italiani dell'Istria della Venezia Giulia e della Dalmazia, fanno parte a pieno titolo della storia del nostro Paese e dell'Europa".