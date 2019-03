Processo da rifare Fonsai. Annullate condanne a Torino, atti trasferiti a Milano Da rifare il processo processo Fonsai che vedeva coinvolta la famiglia Ligresti. La corte d'appello di Torino ha annullato le condanne di primo grado inviando gli atti a Milano. Risarcimenti bloccati per oltre 2.400 risparmiatori

Condividi

La corte d'appello di Torino ha disposto il trasferimento a Milano del processo Fonsai, relativo ai bilanci del 2010 della compagnia assicurativa Fondiaria Sai, annullando di fatto le condanne pronunciate in primo grado nel 2016 dal tribunale del capoluogo piemontese.I giudici avevano inflitto cinque anni e otto mesi a Jonella Ligresti, figlia dell'imprenditore Salvatore, deceduto (anch'egli condannato a 6 anni); cinque anni e tre mesi all'ex ad Fausto Marchionni, due anni e sei mesi all'ex revisore Riccardo Ottaviani. I quattro imputati erano accusati a vario titolo di aggiotaggio e falso in bilancio.Processo, dunque, da rifare per la vicenda che riguarda i bilanci di Unipol-Sai relativi al 2010 della compagnia assicurativa Fondiaria-Sai, che allora era controllata dalla famiglia Ligresti attraverso la holding Premafin.I giudici della prima sezione penale della corte d'appello di Torino hanno dichiarato "l'incompetenza per territorio del Tribunale di Torino" ordinando la trasmissione degli atti al tribunale di Milano "competente per territorio".La decisione della Corte d'appello di Torino ha anche bloccato i risarcimenti per più di 2.400 piccoli azionisti che si erano costituti parte civile al processo torinese."Sono particolarmente soddisfatto della decisione della Corte d'appello di Torino. L'accertamento dell'ipotesi di reato è stato riportato dinanzi al giudice naturale precostituito dalla legge". Così Ermenegildo Costabile, legale di UnipolSai, commenta all'Adnkronos la sentenza con cui i giudici hanno annullato le condanne inflitte in primo grado nel processo Fonsai e hanno trasmesso gli atti a Milano per competenza territoriale.Per i tre imputati rimasti - Jonella Ligresti, Fausto Marchionni e Riccardo Ottaviani - il processo con al centro le riserve sinistre della compagnia assicurativa riparte da zero. Tutto da rifare anche per le società responsabili civili Reconta Ernst Young e UnipolSai Assicurazioni, quest'ultima era stata condannata a risarcire il danno alle 2.343 parti civili costituite. Il danno ai piccoli azionisti doveva essere stabilito da un giudice civile. A Milano era già stato trasferito per competenza territoriale, lo scorso ottobre, sempre su istanza dell'avvocato Costabile, l'inchiesta relativa alla fusione tra Unipol e Fonsai che vede imputato per aggiotaggio Carlo Cimbri, il presidente di UnipolSai.