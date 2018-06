POLITICA

Ministro per la famiglia e le disabilità Fontana: aiuti fiscali e sussidi alle famiglie. Incivile l'assegno di 280 euro mensili ai disabili Secondo il ministro, "non servono interventi spot ma una programmazione strategica e interventi prolungati nel tempo: un sistema fiscale 'family friendly'. Poi ribadisce il suo 'no' alla legalizzazione delle droghe

Famiglie, Fontana: su di me polemiche strumentali

Famiglie, Fontana: su di me polemiche strumentali Fontana: famiglie gay? Non c'è una legge. Salvini: sue idee, non sono nel programma Condividi La bassa natalità "è una sfida difficilissima, una vera emergenza", dice il ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, che in un'intervista al QN spiega la sua idea per "garantire alle coppie la libertà di poter desiderare un figlio senza preoccupazioni". Secondo Fontana, "non servono interventi spot ma una programmazione strategica e interventi prolungati nel tempo: un sistema fiscale 'family friendly', una drastica semplificazione tributaria, una rete di sostegno ai genitori, la valorizzazione dei consultori, un rafforzamento dei sussidi".



Fontana parla anche di droga e tossicodipendenze, ribadisce il suo no alla legalizzazione e propone: "Chi viene scoperto a consumare droga potrebbe andare a rendersi utile nelle comunità di recupero". Il ministro infine afferma che va fatto di più per i disabili e definisce "incivile l'assegno di 280 euro mensili: prima le persone, poi i bilanci".

