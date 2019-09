Sul podio le due Mercedes di Hamilton e Bottas Charles Leclerc trionfa nel Gp del Belgio: il pilota della Ferrari centra il primo successo A Spa-Francorchamps il pilota monegasco, pole-man del sabato, festeggia il primo successo in carriera portando la SF90 davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarta l'altra Ferrari di Sebastian Vettel, autore del giro veloce. Quinto posto per la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull del neopromosso Alexander Albon e alla Racing Point di Sergio Perez

di Marco Rossi Nel Gran premio del Belgio, a Spa, Charles Leclerc porta la Ferrari al primo trionfo stagionale davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e di Bottas. Quarta l’altra Ferrari di Sebastian Vettel.Prima del via, un minuto di silenzio in memoria dello sfortunato Anthoine Hubert deceduto ieri nella gara di F.2. Dopo lo start, Hamilton passa Vettel che controsorpassa, contatto tra Raikkonen e Verstappen e Red Bull fuori gioco. Per 5 giri bandiera gialla e safety car in pista. Ricomincia la gara, bloccaggio delle ruote per Vettel in frenata, Hamilton è in scia, ma il tedesco della Ferrari sfrutta bene la potenza del motore e controlla. Dopo 8 tornate giro veloce di Vettel, ma guadagna appena 40 millesimi su Leclerc, 1″8 tra i due. Hamilton a 3″5 dalla vetta, Bottas a 5″4.Al nono giro Leclerc finisce lungo in frenata, taglia la chicane e ritorna in pista. Hamilton torna a meno di un secondo da Vettel. Forse qualche problema di tenuta per le gomme del Cavallino. Ferrari che fa la differenza nel primo e nel terzo settore, quelli dove conta il motore. Mercedes superiore invece nel misto centrale. Al 16° giro Vettel rientra ai box per evitare l’undercut da parte di Hamilton. Monta gomma media (mescola gialla). Sosta veloce, da 2″5. Nessuno si ferma dopo il tedesco che continua a guadagnare oltre un secondo al giro su Hamilton e Leclerc ma mette a grave rischio usura le gomme in vista del finale di gara. Al 22° giro rientra ai box Leclerc e monta gomme medie rientrando alle spalle del compagno di squadra. Nel giro successivo pit-stop anche per Hamilton poi Bottas (le Mercedes montavano soft, ora sostituite dalle medie). Al giro 27 ordine di scuderia in casa Ferrari: a Vettel viene imposto di far passare Leclerc, nettamente più veloce, che torna al comando.Al giro 32 Hamilton sorpassa Vettel che al 34° giro deve effettuare un pit-stop. Gomme soft per lui, obiettivo giro veloce che effettua e che gli consente di guadagnare 1 punto bonus. Il ferrarista deve comunque cedere la posizione anche alla Mercedes di Bottas. Nelle retrovie grande Giovinazzi: scavalca Gasly ed è decimo. Ottima anche la risalita della Red Bull di Albon. Intanto Leclerc, ineccepibile nella condotta di gara, deve affrontare un graduale calo delle gomme. Al penultimo giro Giovinazzi rovina una gara splendida finendo contro le protezioni. Ultimo giro palpitante con Leclerc che tiene a bada il leader del Mondiale e incassa la prima vittoria della Rossa in stagione sua personale in carriera. Quinto posto per la McLaren di Lando Norris davanti alla Red Bull del neopromosso Alexander Albon.Ecco l’ordine d’arrivo del GP del Belgio:1 C.Leclerc MC Ferrari 1h 23' 45"7102 L.Hamilton GBR Mercedes a 0"9813 V.Bottas FIN Mercedes a 12"5854 S.Vettel GER Ferrari a 26"4225 A.Albon THA Red Bull 1'21"3256 S.Perez MEX RacingPoint 1'24"4487 D.Kvyat RUS Toro Rosso 1'29"6578 N.Hulkenberg GER Renault 1'46"6399 P.Gasly FRA Toro Rosso 1'49"16810 L.Stroll CAN RacingPoint 1'49"83811 L.Norris GBR McLaren a 1 giro12 K.Magnussen DAN Haas " "13 R.Grosjean FRA Haas " "14 D.Ricciardo AUS Renault " "15 G.Russell GBR Williams " "16 K.Raikkonen FIN Alfa Romeo " "