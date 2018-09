Formula Uno: nel Gp di Russia, 16.ma prova del Mondiale Dominio Mercedes a Sochi Hamilton precede Bottas Il britannico allunga in classifica: +50 su Vettel, terzo, davanti a Raikkonen. Poi le Red Bull di Verstappen (era partito in fondo alla griglia) e Ricciardo

Dominio Mercedes anche nel Gp di Russia con Lewis Hamilton che precede il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il britannico mette così una serie ipoteca sul quinto Mondiale, visto che ora in classifica vanta +50 su Sebastian Vettel, terzo sul traguardo di Sochi. Al quarto posto l’altra Ferrari di Kimi Raikkonen, poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Completano la ‘top ten’ Leclerc (ottima la prova del monegasco, futuro ferrarista), Magnussen, Ocon e Perez.Al via Hamilton “brucia” il compagno di squadra Bottas, che era partito in pole. Poi il finlandese si riprende la testa della corsa. Intanto l’olandese Verstappen , partito in fondo alla griglia, con una grandiosa progressione risale il gruppo e al 19° giro passa in testa, davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton. Al giro 25 Verstappen, che non ha ancora cambiato le gomme, è sempre davanti a tutti, ma alle sue spalle Bottas lascia passare Hamilton, attuando così la strategia di squadra. Al 44° giro Verstappen rientra ai box e dà così il via libera a Hamilton che guida davanti a Bottas, alle Ferrari di Vettel e Raikkonen e all’olandese. Non succede più nulla negli ultimi giri e il britannico va così a conquistare il 70° successo in carriera (8° stagionale).