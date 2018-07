Formula Uno. Domani il Gp di Gran Bretagna A Silverstone pole di Hamilton davanti a Vettel e Raikkonen Al quarto posto l'altra Mercedes di Bottas, poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo.Ottimo nono il monegasco Leclerc

Il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) partirà davanti a tutti nel Gp di Gran Bretagna. Il campione del mondo, alla sua 76.ma pole e quarta consecutiva a Silverstone, con un ultimo giro super precede le Ferrari di Sebastian Vettel (piccolo errore nel secondo settore) e Kimi Raikkonen. Quarto posto per l'altra Mercedes di Vallteri Bottas. Completano la 'top ten' Verstappen, Ricciardo, Magnussen, Grosjean, Leclerc e Ocon. Notte fonda per le Williams: Stroll e Sirotkin, entrambi protagonisti di un'uscita di pista, escono subito nella Q1. Alonso, invece, va fuori nella Q2.Soddisfatto Hamilton: "Ho dato tutto. E' stata davvero dura oggi battere le Ferrari". Vettel si tiene stretto il secondo posto:"Rimpianto pole? Stamattina non pensavo di potercela fare, non ero nemmeno sicuro di poter fare le qualifiche... Ero contento dell'ultimo giro, ma ho perso troppo tempo nel rettilineo e, forse, mi è mancata un po' di scia. Comunque va bene così".