Gp del Messico, Verstappen in pole davanti alle Ferrari

Grande prestazione di Max Verstappen che scatterà in pole nel Gp del Messico. L'olandese della Red Bull con 1'14"758 precede le due Ferrari di Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Il monegasco chiude staccato di 266 millesimi, mentre il tedesco accusa 0"412 da Verstappen.Solo quarto tempo per il leader del Mondiale, Lewis Hamilton con la Mercedes (1'15"262), davanti al thailandese Alexander Albon con la seconda Red Bull (1'15"336) e all'altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas (1'15"338), che proprio all'ultimo secondo delle qualifiche è finito a tutta velocità contro il muretto prima del traguardo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Poi per fortuna è uscito illeso dall'abitacolo.Nella Q1 era uscito a sorpresa Romain Grosjean, con la Haas, protagonista di un fuoripista, senza conseguenze. Fuori invece nella Q2 sia le due Renault di Nico Hulkemberg (12°) e Dani Ricciardo (13°), sia le Alfa Romeo di Kimi Raikkonen (14°) e Antonio Giovinazzi (15°).