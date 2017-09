Cernobbio, al via il forum Ambrosetti: ci sarà anche Di Maio

Al via tra ingenti misure di sicurezza il Forum Ambrosetti di Cernobbio, che apre i lavori con due dibattiti centrati sull'andamento dell'economia mondiale. Il tradizionale appuntamento di fine estate, che accoglie sulle rive del lago di Como top manager, rappresentanti istituzionali e politici, si è aperto stamattina a Villa D'Este. Strettissimi i controlli per gli ospiti, soprattutto ai varchi di accesso, che - insieme ad un forte temporale - hanno provocato una lunga coda lungo la strada che porta alla sede del Forum. Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza presidiano l'albergo, sia nella terrazza di fronte al lago con l'ausilio di alcune motovedette, sia all'interno delle strutture. A tracciare un quadro dell'andamento dell'economia, in una sessione rigidamente a porte chiuse e riservata, sono stamattina il presidente dell'Ocse, Angel Gurria e il vice presidente della Bce Vitor Constancio, l'economista Adair Turner che risponderanno alle domande della platea. E' prevista anche la diffusione di un sondaggio sul 'sentiment' dei top manager italiani. Nel pomeriggio, il confronto affronta l'attuale contesto geopolitico ed è prevista la partecipazione del ministro degli Esteri, Angelino Alfano.Tra i partecipanti anche il vice presidente della Camera Luigi Di Maio. "Domenica mattina sarò a Cernobbio per il Forum Ambrosetti: non è affatto una 'tappa obbligata', come qualcuno ha scritto, semplicemente sono stato invitato, ho valutato se andare o meno e ho accettato. Per un validissimo motivo: un Movimento che si candida a governare il Paese deve farsi conoscere, deve raccontare all'esterno l'idea di Italia che intende realizzare, non può commettere l'errore di rimanere chiuso nel proprio guscio per paura di 'contaminarsi' invece di far circolare e di affermare, con autorevolezza e indipendenza, le proprie idee e i propri valori, anche tra chi non la pensa allo stesso modo. Racconterò a una platea di interlocutori italiani e stranieri cos'è il MoVimento 5 Stelle e con che programma intende cambiare l'Italia". Così su Fb il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, esponente del M5S.