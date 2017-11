Raduno "Tutto per la patria" a Roma domani Forza Nuova, Fiore: manifestazione sarà pacifica, la rifaremo ogni anno La polizia filmerà ogni fase del corteo e garantirà il regolare svolgimento della manifestazione e eviterà comportamenti al di fuori della legalità

"Sarà una manifestazione più che pacifica con tre, quattromila persone che si raduneranno a largo Ataturk per la prima manifestazione per la patria". Lo ha detto all'Adnkronos Roberto Fiore, leader di Forza Nuova e organizzatore della manifestazione che si svolgerà domani e che, annuncia, "sarà la prima di tante altre"."Il 4 novembre è una data altamente significativa, la data per la patria - ha sottolineato Fiore - quella di domani sarà la prima di molte altre perché l'intenzione è di ripetere l'iniziativa ogni anno per il futuro. E non sarà la manifestazione solo di Forza Nuova ma si uniranno altre organizzazioni movimenti che intendono manifestare per la patria".In merito alle polemiche e agli appelli dell'Anpi affinché la manifestazione di domani non avesse luogo, Fiore ha risposto che "prima di tutto l'Anpi deve dare spiegazioni sul perché prenda soldi dallo Stato". "Le loro sedi sono pagate dallo Stato, perché? Non comprendiamo - ha concluso Fiore - l'attuale funzione dell'Anpi, nella quale ormai vi sono trentenni, quarantenni, non capiamo il senso di tutto questo"."Garantire il regolare svolgimento della manifestazione" ed "evitare comportamenti al di fuori della legalità". Sono i due obiettivi fissati nell'ordinanza di servizio della questura relativa al corteo di Forza Nuova in programma domani pomeriggio all'Eur. Nei giorni scorsi - ricorda la stessa questura - si erano tenute riunioni con i promotori della manifestazione, "con i quali sono state condivise le modalità di arrivo e di ripartenza dei manifestanti": stamattina si è tenuto il Tavolo Tecnico, presieduto dal questore Guido Marino, alla presenza dei dirigenti e funzionari responsabili del servizio e dei vertici delle forze dell'ordine romane. La polizia scientifica riprenderà tutte le fasi del corteo "per documentare eventuali comportamenti illegali che saranno perseguiti con rigore, come in tutte le manifestazioni che la questura gestisce". La "Marcia su Roma' promossa via social dalla stessa Forza Nuova per il 28 ottobre non era stata autorizzata; il nuovo evento, ribattezzato "Tutto per la patria", prevede l'appuntamento per le 15 in largo Ataturk.