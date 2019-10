Forze speciali russe avvistate in Norvegia, un giornale russo avrebbe le prove

Il sito norvegese Aldrimer.no, specializzato in questioni militari, intelligence e relazioni russo-norvegesi, ha pubblicato una serie di inchieste sulle attività militari delle forze speciali russe in territorio norvegese. In particolare, si tratterebbe di gruppi tattici operativi avvistati sia sull’arcipelago di Svalbard sia sulla terraferma in Norvegia, ma anche di forze speciali marittime russe che avrebbero effettuato ricognizioni al largo delle coste norvegesi allo scopo di pianificare azioni di sabotaggio contro impianti e gasdotti norvegesi. Il sito norvegese, a conferma delle proprie informazioni, cita rapporti dell’intelligence della Nato. Inoltre, precisa che non si tratterebbe solo di unità militari regolari russe, ma anche di paramilitari, che hanno partecipato all’annessione della Crimea alla Russia, i cosiddetti uomini verdi, i militari russi che nel marzo del 2014 in Crimea indossavano uniformi militari verdi anonime, sprovviste di mostrine e altri simboli che potessero ricondurre a un corpo d'appartenenza.Il Ministero degli Esteri russo ha negato ogni addebito, bollando l’inchiesta norvegese come “una provocazione”. Il giornale di Anna Politkovskaya, la “Novaya gazeta” però ha fornito le prove, pubblicando un'inchiesta. Secondo il quotidiano russo, in territorio norvegese avrebbero svolto attività militare unità delle forze speciali cecene che fanno parte della Guardia nazionale russa (Rosguardia), struttura militare con tanto il proprio esercito di competenza federale.Il quotidiano pubblica due foto di un militare con equipaggiamento invernale e l’arma automatica della Rosguardia, unità artica, con, sullo sfondo, la bandiera del centro addestramento delle forze speciali russe Dz Grozny in Cecenia. La data è del 20 gennaio scorso con geolocalizzazione Svalbard, città Longyerbyen nel territorio norvegese. Sull’account Instagram Akhaev_07_95è stata postata un’altra foto dello stesso militare, a volto scoperto, in uniforme con il distintivo DZ Grozny e con il nick, nome di battaglia “Feroce” su un altro distintivo. Sullo sfondo si vede un'autocisterna con la scritta in norvegese «Svalbard lufthavn», “Aeroporto di Svalbard”, territorio norvegese. Un particolare curioso: il comando di Rosguardia vieta ai propri militari visite turistiche e viaggi privati negli stati-membri della Nato. Dunque, la visita in Norvegia è stata una missione?