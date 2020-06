La diffusione del virus in Europa La Francia allenta ancora il Lockdow, nel regno Unito quasi 50mila morti Il Regno Unito è secondo al mondo e primo in Europa nella triste classifica delle vittime da Covid; mentre in rapporto alla popolazione è superato in peggio - secondo i raffronti più uniformi possibili della John Hopkins - sia dalla Spagna sia dal Belgio, ed è testa a testa con l'Italia

Si avvicina a quota 50.000 (oltre 49.300) la stima dei morti da coronavirus nel Regno Unito elaborata sulla base delle statistiche settimanali dell'Ons, l'Istat britannico, che comprendono anche i decessi attribuiti come causa probabile al Covid-19. Stando all'aggiornamento di oggi, riguardante Inghilterra e Galles per tutto il periodo della pandemia fino al 22 maggio, il totale di morti in eccesso rispetto alla media dei 5 anni precedenti è stato di 56.308, un 77% (quasi 44.000) legato verosimilmente al virus. Aggiungendo una proiezione dei decessi ulteriori dal 22 maggio a oggi (e includendo Scozia e Irlanda del Nord) si superano i 49.000. I dati quotidiani del ministero della Sanità, relativi solo ai casi confermati dal tampone, si fermano invece a 39.045. In cifra assoluta il Regno Unito è comunque secondo al mondo e primo in Europa nella triste classifica delle vittime da Covid; mentre in rapporto alla popolazione è superato in peggio - secondo i raffronti più uniformi possibili della John Hopkins - sia dalla Spagna sia dal Belgio, ed è testa a testa con l'Italia.Il Barcellona ha avuto cinque giocatori e due membri dello staff tecnico positivi al Covid-19. A svelarlo, l'emittente Rac 1. Le positività sono emerse dai test condotti dal club blaugrana lo scorso 6 maggio, prima di riprendere gli allenamenti presso la struttura di Sant Joan Despí. I sette tesserati, tutti asintomatici, risultavano aver contratto nelle settimane passate il virus e di essere guarite. Gli ultimi controlli sono stati invece tutti negativi, tanto che il tecnico Quique Setien ha a disposizione tutto il suo organico. Messi e compagni torneranno in campo alla ripresa della Liga il 16 giugno contro il Leganes.In Francia è iniziata oggi la fase 2 del deconfinamento che allenta il lockdown ulteriormente, riaprendo una serie di attività commerciali e fornendo ulteriore libertà di movimento, ma non essendo ancora un ritorno alla normalità. Restano più importanti restrizioni in tre cosiddette "zone arancioni", cioè l'Ile de France, la Guyana e Mayotte. Tra i più importanti provvedimenti di deconfinamento c'è la revoca del divieto di allontanarsi dalla residenza oltre i 100 km nel territorio nazionale. Si potranno prendere treni e aerei, ma solo con la mascherina a partire dal'età di 11 anni. Restano limitati, tuttavia, gli spostamenti ai casi di necessità dalla Francia continentale alla Corsica e altri territori d'oltremare per via aerea. Rimane l'obbligo di mascherina nei taxi e nel trasporto pubblico, nell'ora di punta si possono usare i trasporti solo per gli spostamenti verso il luogo di lavoro, la scuola e per necessità medica. Restano chiuse le frontiere, ma si sta ragionando per una riapertura nello spazio Schengen per il 15 giugno. Più avanti per i paesi extra-Schengen. Sono aperti parchi, boschi, spiagge, laghi, musei, monumenti e zoo. Per alcune di queste attrazioni bisogna indossare la maschera. Riaprono anche i casinò con maschera e unicamente per il gioco singolo con macchine. Restano vietati gli assembramenti pubblici di più di 10 persone e lo saranno almeno fino al 21 giugno. I grandi eventi con più di 5mila spettatori non saranno possibili almeno fino al 31 agosto. Le discoteche e le sale da ballo restano chiuse, mentre hanno potuto riaprire da oggi bar e caffé nelle zone verdi (e non in quelle arancione), ma rispettando delle regole, tra le quali un massimo di 10 persone a tavolo, un distanziamento di un metro tra i diversi gruppi, posti esclusivamente a sedere, e maschere obbligatorie. Gli ultimi dati forniti ieri sera dalla Direzione generale della sanità segnalano 31 nuovi decessi negli ospedali francese per Covid-19, per un totale di 28.833. Mancano - nel lungo week-end di Pentecoste - i dati relativi a case di riposo e istituti per disabili. Sono 94 i ricoverati in meno per il virus, il totale negli ospedali è ora di 14.288. Scendono di 17 unità i pazienti in rianimazione (in totale 1.302).Sono 333 le nuove infezioni da coronavirus in tutta la Germania negli ultimi giorni e il fattore di contagio R0 tra domenica e lunedì è risalito di poco,a 1,20 secondo l'istituto berlinese Robert Koch. Ma le oscillazione del fattore di contagio possono essere influenzate da singoli focolai, ricorda l'Rki, e per questo da metà maggio l'istituto tedesco indica come fattore significativo l'R0 con la media dei 7 giorni, che fa registrare un valore di 0,95. Intanto a Gottinga e nelle zone limitrofe si trovano negli ultimi giorni oltre 300 persone in quarantena e 36 si sono infettate in un shisha-bar e altri grandi feste private familiari, riferisce Dpa. Al momento in Germania si registrano 8511 morti da coronavirus e 181.815 contagiati.Nel corso della ultime 24 ore in Belgio 26 persone infettate dal coronavirus sono state ricoverate in ospedale. Lo riferiscono le autorità sanitarie nazionali precisando che sono 19 i nuovi decessi. In totale si contano 58.615 casi e 9 505 morti.