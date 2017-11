Tolosa Francia, auto contro studenti: 3 feriti. Polizia ferma un uomo, lui: "Ho ricevuto ordini"

Sono tre studenti di origine cinese le persone rimaste ferite a Blagnac, vicino Tolosa, in Francia, dove una persona al volante si è lanciata con un'auto su un gruppo di giovani davanti al liceo Saint-Exupéry.In particolare, spiega Bfmtv, una giovane di 23 anni è rimasta gravemente ferita, mentre gli altri due studenti - un uomo di 23 anni e una donna di 22 - hanno riportato ferite più lievi. I tre sono stati trasportati all'ospedale Purpan di Tolosa. Il conducente dell'auto è stato fermato.Secondo Bfmtv, si tratta di un 28enne, nato nel 1989 e noto alle autorità per piccoli reati legati alla droga, ma non schedato dai servizi con la lettera S, che indica i soggetti a rischio radicalizzazione. L'autista avrebbe affermato di essersi lanciato deliberatamente contro il gruppo.