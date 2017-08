Ci sarebbe un ferito grave Francia. Auto si schianta contro due fermate bus a Marsiglia, muore una donna I poliziotti avrebbero bloccato e arrestato l'uomo al volante. Secondo il Procuratore la "pista psichiatrica" è quella privilegiata, mentre attualmente "nessun elemento indica che si tratti di un atto di terrorismo"

E' di un morto e alcuni feriti, dei quali uno in gravi condizioni, il primo bilancio delle vittime provocate da un furgone che si è scagliato contro due fermate del bus a Marsiglia. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 8 di mattina nell'11esimo arrondissement della città, poi l'uomo si è dato alla fuga e ha colpito di nuovo nel 13esimo arrondissement. Al momento nelle indagini non sono ancora state coinvolte le forze antiterrorismo. L'uomo arrestato, un 35enne, era conosciuto dalla polizia per reati comuni e per problemi di tipo psichiatrico: sarebbe un francese originario di La Tronche alla periferia di Grenoble nella regione dell'Isere. Secondo il Procuratore proprio la "pista psichiatrica" è quella privilegiata, mentre attualmente" nessun elemento indica che si tratti di un atto di terrorismo". Il sito La Provence rivela che l'autore del gesto si trovava a Marsiglia per essere sottoposto a cure psichiatriche in una clinica specializzata. Dalle prime indiscrezioni la vittima sarebbe una donna di 42 anni, come una donna è il ferito grave: si tratterebbe di una 29enne che ha riportato lesioni alle gambe.