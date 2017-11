Capo 007: minaccia Isis resta molto forte La Francia commemora le vittime degli attentati del 13 novembre. Macron allo Stade de France Il Presidente a Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, il Comptoir Voltaire, la Belle Equipe, al Bataclan

La Francia commemora le 130 vittime delle stragi terroristiche a Parigi e Saint-Denis del 13 novembre 2015. Il presidente Emmanuel Macron, la sindaca Anne Hidalgo e i familiari delle vittime si sono ritrovati questa mattina allo Stade de France, luogo delle prime esplosioni di kamikaze jihadisti la serata del 13 novembre di due anni fa. Il 31 ottobre si concluso il periodo più lungo di stato d'emergenza nel Paese, due anni. Dal primo novembre in vigore la nuova legge sulla sicurezza.Macron è arrivato poco dopo le nove al grande stadio di Saint Denis, nella banlieue parigina, il primo dei sei luoghi teatro degli attacchi. Accolto dal sindaco di Saint-Denis, Laurent Russier, ha deposto una corona di fiori davanti a una targa commemorativa dove compare il nome di Manuel Dias, sola vittima delle esplosioni che avvennero attorno allo stadio dove si stava disputando al partita Francia-Germania. E' stato osservato un minuto di silenzio, in presenza di vari ministri e autorità locali, poi Macron e la moglie hanno stretto al mano ai familiari di molte vittime, prima di ripartire in auto verso i ristoranti e e bar di Parigi colpiti dalla strage jihadista: Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Bonne Bière, il Comptoir Voltaire, la Belle Equipe e infine la sala da concerti Bataclan."La volontà dell'Isis di attaccarci rimane intatta": lo dice il capo degli 007 francesi, Laurent Nunez, in un'intervisttervistapubblicata sul quotidiano Le Figaro a due anni dagli attentati parigini del 13 novembre. "L'Isis - aggiunge il capo della Direzione Generale per la Sicurezza Interna (Dgsi) - chiede ai jhadisti di colpire nel loro luogo di residenza". E la Francia resta un "obiettivo principale" della propaganda dei terroristi, continua l'esperto, evocando "la forte tentazione " di alcuni "di passare all'atto con mezzi rudimentali". La minaccia resta "molto forte", conclude Laurent Nunez.