Pratiche commerciali sleali, Francia fa causa a Google e Apple

Condividi

Il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, ha annunciato lo Stato citerà in giudizio i giganti tecnologici americani, Apple e Google, per "pratiche commerciali sleali" e ha aggiunto che la sanzione potrebbe ammontare a "diversi milioni di euro". "Io credo in un'economia fondata sulla giustizia e portero' Google e Apple davanti al tribunale di Parigi per pratiche commerciali sleali", ha reso noto intervistato dall'emittente RTL.