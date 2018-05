L'aggressione nel quartiere di Saragosse Francia. Gang di adolescenti uccide un 32enne originario del Burkina Faso: tre i fermati I fatti sono avvenuti nel quartiere Saragosse, una zona popolare. I soccorsi, allertati da testimoni, sono arrivati sul posto rapidamente, ma non sono riusciti a rianimare l'uomo. La vittima ha un passato di crimini violenti

Un 32enne francese originario del Burkina Faso è stato picchiato a morte venerdì sera da un gruppo di adolescenti in piena strada a Pau, nel sudovest della Francia, e tre persone sono state fermate nell'ambito dell'inchiesta. È quanto si apprende dalla procura della Repubblica della città.I fatti sono avvenuti nel quartiere Saragosse, una zona popolare. I soccorsi, allertati da testimoni, sono arrivati sul posto rapidamente, ma non sono riusciti a rianimare l'uomo. La procuratrice, Cécile Gensac, ha riferito che la vittime era "nota ai servizi di polizia", ma non ha precisato l'età delle persone fermate.L'aggressione è avvenuta intorno alle 19 di venerdì in un parco del quartiere in cui molte famiglie si erano riunite per dei picnic. Secondo quanto è stato possibile ricostruire dal racconto dei testimoni, il gruppo che ha picchiato il 32enne era composto da fino a 12 adolescenti, la cui età massima era di 16-17 anni. "Erano molto giovani, 12, 13, 14 anni. È una gang che sta qui intorno e fuma erba, questo causa problemi", ha dichiarato un residente al giornale La Republique des Pyrenees. Secondo i media locali, avrebbero picchiato l'uomo anche con il piede di una sedia di plastica e con un pezzo di legno.La vittima, che ha un passato di crimini violenti e spaccio, secondo il quotidiano Sud Ouest fra il 2010 e il 2015 era stata condannata per "furto aggravato" e "traffico di stupefacenti". "Non è stato stabilito alcun legame fra il suo passato e i fatti di venerdì sera a Pau", ha precisato tuttavia la procuratrice. Si era trasferito da Parigi a Pau negli ultimi anni. Diversi testimoni sono stati ascoltati dalla polizia. L'autopsia sarà realizzata nell'istituto medico-legale di Tolosa. Intanto 10 persone sono state arrestate nella zona di Seine-Saint-Denis, a nordest di Parigi, dopo che un 31enne è stato accoltellato a morte domenica sera in un negozio.