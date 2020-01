Lo ha riferito il Procuratore Francia. Grida "Allah Akbar" con coltello a Metz, secondo fermo Il Procuratore ha inoltre precisato che ieri sera sono state effettuate una serie di perquisizioni per chiarire meglio le circostanze di quanto accaduto

L’homme, blessé par des policiers dimanche alors qu’il brandissait un couteau dans la rue à Metz, était « connu pour sa radicalisation et ses troubles de la personnalité » https://t.co/6AiXv5us4L — Le Monde (@lemondefr) 6 gennaio 2020

Secondo fermo in Francia nel quadro delle indagini sul radicalizzato islamico che ieri ha seminato il panico a Metz, nell'est della Francia, gridando "Allah Akbar" con un coltello in mano. Il secondo individuo è stato fermato nel pomeriggio di ieri, "intorno alle 17.00", ha riferito oggi il Procuratore della Repubblica di Metz, Christian Mercuri, citato dalla stampa francese.Il Procuratore ha inoltre precisato che ieri sera sono state effettuate una serie di perquisizioni per chiarire meglio le circostanze di quanto accaduto. Nei fatti di Metz, non c'è stata nessuna persona ferita, a parte l'assalitore, neutralizzato dalla Polizia con un proiettile alla gamba e poi arrestato. Sul caso le autorità hanno aperto un'inchiesta per "tentato omicidio di agenti di polizia", ha dichiarato ancora il procuratore, spiegando di esser in contatto con l'antiterrorismo.