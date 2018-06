Eliseo: accuse totalmente infondate Francia. Guai per Kohler, braccio destro di Macron: è indagato per corruzione Al centro del caso: gli stretti legami tra il segretario generale dell'Eliseo e l'armatore MSC, un gruppo privato italo-svizzero con il quale lo Stato ha condotto una serie di negoziati negli ultimi anni, mentre l'alto funzionario ha ricoperto cariche chiave nel ministero dell'economia

Le Parquet national financier ouvre une enquête visant Alexis Kohler, le bras droit d’Emmanuel Macron, à la suite d’une plainte d’Anticor https://t.co/1yb5dn9iND — Le Monde (@lemondefr) 4 giugno 2018

Guai per il Presidente, Emmanuel Macron. La Procura nazionale francese che indaga sui reati finanziari ha aperto un'inchiesta per corruzione sul segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler, suo braccio destro, uno degli uomini più potenti della Francia guidata da "En Marche". Secondo l'Eliseo si tratta di "accuse totalmente infondate lanciate contro di lui ovviamente per il suo ruolo".Kohler, a quanto si apprende, è l'obiettivo di una denuncia per "cattura illegale di interessi" e "traffico di influenze" che l'associazione anti-corruzione Anticor ha inviato venerdì1 giugno, all'Ufficio finanziario nazionale. Al centro del caso: gli stretti legami tra il signor Kohler e l'armatore MSC, un gruppo privato italo-svizzero con il quale lo Stato ha condotto una serie di negoziati negli ultimi anni, mentre l'alto funzionario ha ricoperto cariche chiave nel ministero dell'economia. MSC è uno dei clienti più mportanti dei cantieri navali francesi di Saint-Nazaire.La presidenza francese ha "preso nota" della denuncia presentata dall'associazione Anticor per "appropriazione indebita di interessi", "traffico di influenza" e "corruzione passiva" e ha aggiunto che "Alexis Kohler fornirà alla Procura tutti i documenti che dimostrino la sua condotta rispettosa della legge in tutto il percorso della sua carriera professionale".