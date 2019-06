MONDO

2019/06/22 09:22

Il rogo è scoppiato alle 5 del mattino Francia. Incendio in palazzo in centro a Parigi, tre morti e diversi feriti L'incendio si sviluppato in un edificio di sei piani, nel quale si trova anche un ristorante e diverse abitazioni. In questo stesso quartiere si trova anche la sala da concerti Bataclan. 200 i Vigili del Fuoco sul posto

Francia: incendio in condominio a nord di Parigi, 8 morti Francia, incendio nella Città delle Scienze di Parigi Condividi Tre persone sono morte e una risulta gravemente ferita a causa di un incendio scoppiato questa mattina intorno alle 5 in un palazzo dell'undicesimo arrondissement a Parigi, non lontano da piazza della Bastiglia. Lo rendono noti i vigili del fuoco della capitale francese, secondo i quali vi sono altre 27 persone con ferite leggere o intossicate a causa del fumo provocato dalle fiamme. In questo stesso quartiere si trova anche la sala da concerti Bataclan.

🔴 Au moins trois morts dans l’incendie d’un immeuble du XIe arrondissement de Paris cette nuit. Ce que l'on sait > https://t.co/5pF2ouNbUV — Le Parisien (@le_Parisien) 22 giugno 2019



Secondo i pompieri, il fuoco si è rapidamente propagato nella tromba delle scale quando molti degli abitanti del palazzo - un edificio di sei piani - stavano ancora dormendo. Nell'edificio dell'arrondissement XI vi è anche un ristorante ed un hammam. Non sono ancora note le cause dell'incendio.

