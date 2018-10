Francia, Macron perde un altro pezzo: lascia il ministro dell'interno Collomb

Emmanuel Macron perde altri pezzi. Dopo Nicolas Hulot, l'altro pilastro del governo francese, l'uomo da sempre più fidato, anche il ministro dell'Interno Gerard Collomb, ha abbandonato la nave. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha accettato nella notte le sue dimissioni rassegnate ieri ed ha affidato l'incarico ad interim al premier Edouard Philippe, in attesa di nominare un successore.Nelle anticipazioni dell'intervista al Figaro, Collomb dice di aver fatto "tante cose" al ministero dell'Interno. Ma ora, aggiunge, "non voglio che la mia futura candidatura possa turbare" il funzionamento del dicastero più importante di Francia. Intervistato da L'Express a metà settembre, il ministro aveva annunciato di volersi candidare a Lione - città di cui è già stato sindaco dal 2001 al 2017 - nelle elezioni municipali del 2020.L'ipotesi iniziale era quella di dimissioni dopo il voto per le europee del 2019, ma tra ieri e oggi si assistito a una straordinaria accelerazione. Per Collomb, quello di 'ministro a tempo determinato' era divenuto un incarico difficile da sostenere, oggetto di critiche e interrogativi, specie in un Paese ancora in stato d'allerta terrorismo - oggi una nuova operazione antiterrorismo a Grande Synthe - e in cui il 'premier flic de France', come definiva Clemenceau il ministro degli Interni - deve esprimere massima credibilità al comando. "Serve chiarezza rispetto ai nostri concittadini e chiarezza rispetto ai cittadini di Lione", riconosce lui stesso al Figaro. Settantuno anni, l'ex 'barone' socialista era la figura del "saggio" e dell'uomo esperto della vecchia politica entrato a far da chioccia ai giovani della Republique en Marche. All'iniziativa di Macron di candidarsi all'Eliseo, lui aderì tra i primi con entusiasmo.Nel suo ruolo di ministro aveva incarnato, almeno nel primo anno di governo, la stabilità e la fermezza, ma soprattutto l'assoluta lealtà con le linee guida del quarantenne presidente per cui nutriva quasi un amore filiale. Almeno fino a questa estate, quando il caso di Alexandre Benalla, l'ex bodyguard di Macron indagato per le violenze del primo maggio in Place de la Contrescarpe, non guastasse l'idillio."Manca l'umiltà" stata la critica snocciolata dal ministro in tv a inizio settembre. "In greco - aveva aggiunto commentando pubblicamente il forte calo di popolarità di Macron nei sondaggi - c'è una parola, 'hubris' ed è la maledizione degli dei quando, a un certo punto, diventi troppo sicuro di te e pensi di poter vincere sempre". Chiamato in causa, il presidente già scaricato a fine agosto dal suo ministro più popolare, Nicolas Hulot (Transizione Ecologica) non ha gradito e da allora, nonostante i tentativi di ricucire - incluso con l'intercedere di Brigitte Macron - tra i due progressivamente calato il gelo, fino all'odierno addio di Collomb.