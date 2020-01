MONDO

2020/01/05 16:03

E' accaduto in pieno centro a Metz, nell'Est della Francia Francia: con il coltello in mano grida "Allahu akbar", arrestato e ferito dalla polizia La polizia francese ha bloccato un uomo, radicalizzato, che si aggirava nelle strade cittadine di Metz con un coltello in mano e inneggiava a Allah

Si aggirava lungo le strade del centro di Metz, in Francia, con un coltello in mano. Alla vista di un gruppo di agenti della polizia si sarebbe avventato contro di loro gridando "Allahu akbar".



L'uomo è stato bloccato ed è rimasto ferito nella colluttazione, ma ma non è in pericolo di vita. I fatti sono accaduti a Metz, nell'est della Francia.



