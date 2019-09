Minuto di silenzio all'Assemblea Nazionale Francia. E' morto l'ex presidente Jacques Chirac Aveva 86 anni. La notizia confermata dal genero

L'Assemblea nazionale e il Senato francesi hanno osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio all'ex presidente Jacques Chirac, morto questa mattina all'età di 86 anni. "Abbiamo appena appreso della morte di Jacques Chirac, vi chiedo gentilmente di rendere omaggio alla sua memoria osservando un minuto di silenzio", ha detto il presidente dell'Assemblea, Richard Ferrand. I deputati e i membri del governo presenti si sono alzati per rendere omaggio all'ex capo di Stato, prima di sospendere temporaneamente i lavori. Nella sua lunga carriera, il gollista Jacques Chirac è stato ministro, primo ministro e sindaco di Parigi, prima di diventare presidente per due mandati.La notizia dell'ex presidente francese è stata ha confermato questa mattina dal genero, Frederic Salat-Baroux, all'Afp. "Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina nel cerchio della sua famiglia, pacificamente", ha dichiarato Salat-Baroux, marito di Claude Chirac.Fondatore dei due principali partiti del centro-destra francese, il Raggruppamento per la Repubblica e l'Unione per un Movimento Popolare, all'interno delle istituzioni francesi è stato Primo ministro dal 1974 al 1976 con Valéry Giscard d'Estaing e dal 1986 al 1988 con François Mitterrand e Sindaco di Parigi dal 1977 al 1995.Nel 1995 è stato eletto ventiduesimo Presidente della Repubblica francese e ha nominato primi ministri Alain Juppé e, durante la cohabitation, Lionel Jospin. Rieletto nel 2002, ha nominato primi ministri Jean-Pierre Raffarin e Dominique de Villepin. Dal momento che durante la sua seconda presidenza viene ridotto il mandato presidenziale a cinque anni, rimane Presidente fino al 2007. In qualità di ex presidente, è membro di diritto del Consiglio costituzionale, anche se dal 2011 non partecipa più alle riunioni.