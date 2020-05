L'intervista a Le Maire Francia: patto di stabilità sia sospeso anche per il 2021

La Francia auspica che le regole di disciplina di bilancio fra i membri dell'Unione europea, sospese nel 2020 per la crisi del Coronavirus, restino non operative anche l'anno successivo, il 2021: lo ha detto il ministro dell'economia, Bruno Le Maire, al quotidiano Le Figaro in edicola domani."Noi auspichiamo che le regole del patto di stabilità, sospese per il 2020, lo rimangano anche per il 2021" ha detto Le Maire nell'intervista, anticipata questa sera dal sito di Le Figaro.