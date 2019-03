MONDO

2019/03/17 15:38

Francia. Portone in fiamme, evacuata chiesa Saint-Sulpice a Parigi Le cause dell'incendio non sono ancora note

Condividi La storica chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, nel sesto arrondissement, è stata evacuata a causa di un incendio divampato all'ingresso dell'edificio. Lo riferiscono i media francesi. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme e a limitare i danni a una vetrata. Le cause dell'incendio non sono ancora note.

L’église Saint-Sulpice évacuée après un incendie > https://t.co/z05C4TeTsd pic.twitter.com/8wOmgDy8mr — Le Parisien (@le_Parisien) 17 marzo 2019

