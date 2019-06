In Bretagna Francia, spari fuori moschea a Brest: due persone ferite La sezione antiterrorismo della procura di Parigi è in contatto con la procura di Brest per valutare la situazione, uno dei feriti è l'imam della moschea di Pontanézen

Due persone sono state ferite da colpi d'arma da fuoco mentre uscivano da una moschea di Brest, nella Francia occidentale.Lo riferisce Arab News, citando il procuratore di Brest, Jean-Philippe Recappe."I due uomini erano coscienti quando sono arrivati i soccorsi", ha raccontato un testimone ad un giornale locale, Telegramme, precisando che i due sarebbero stati feriti alle gambe.Uno dei due feriti sarebbe l'imam della moschea, Rachid El Jay, noto per le polemiche suscitate da alcune sue prediche pubblicate su Internet in cui condanna le donne o la musica come "creature del diavolo", riporta il sito di Le Parisien.Il secondo ferito sarebbe una persona a lui vicina, che girava i video delle sue prediche. Circa 3 anni fa, El Jay venne alla ribalta per le sue prediche esasperate, in cui disse fra l'altro a dei bambini che "ascoltando musica ci si trasforma in maiali". Successivamente si iscrisse al corso di formazione per "conformarsi alle regole della laicità" e l'Isis lo inserì fra i suoi 'condannati'.Non è chiaro al momento se l'agguato abbia motivazioni religiose, sia legato a un regolamento di conti o altro. Il sospetto è in fuga.Sinora le autorità non hanno stabilito un legame tra la sparatoria e la moschea, ma la sezione antiterrorismo della procura di Parigi è in contatto con la procura di Brest per valutare la situazione."I nostri servizi sono mobilitati per fermare l'autore degli spari che hanno ferito due persone, davanti alla moschea di Pontanézen, a Brest. Ho chiesto ai prefetti di rafforzare la sorveglianza dei luoghi di culto nel Paese". Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Interno francese, Christophe Castaner.