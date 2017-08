Svolta nelle indagini sulla piccola Maelys scomparsa durante un matrimonio: un arresto in Francia

MONDO

Francia: bambina svanisce nel nulla durante una festa di matrimonio, si pensa al rapimento Condividi La polizia francese ha reso noto di aver effettuato un arresto nell'ambito delle indagini sulla scomparsa della piccola Maelys, la bambina di 9 anni vista per l'ultima volta domenica scorsa durante una festa di matrimonio nell'Isere.Secondo quanto riferito dalla polizia la persona fermata, un uomo, si trovava "in prossimità del luogo" in cui la bambina è scomparsa nella notte fra sabato e domenica, ed è attualmente sotto interrogatorio.



Stando alle fonti gli inquirenti mirano a chiarire alcune incongruenze contenute nelle precedenti dichiarazioni rese dall'uomo subito dopo la scomparsa, avvenuta verso le tre del mattino durante una festa di nozze alla quale partecipavano circa 250 persone. La polizia sta comunque continuando a setacciare tutta la zona, coperta di boschi, mentre la Procura di Bourgoin-Jallieu ha aperto un fascicolo per sequestro sequestro di persona.



Centinaia di agenti impegnati nelle ricerche

Centinaia di agenti sono impegnati nella ricerche della bambima che sembra scomparsa nel nulla. Al lavoro anche le squadre speciali che stanno battendo l'intera zona dove è stata avvistata per l'ultima volta. Si tratta di una zona montana, impervia che sta costacolando il lavoro dei soccorritori. Battuti anche i corsi d'acqua che nelle zona sono diversi.





