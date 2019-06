Al momento sconosciuta la causa del rogo Francia. Rogo in magazzino rifiuti tossici. Prefettura: "Evitare ogni tipo di inalazione" Un centinaio i Vigili del Fuoco che stanno cercando - da questa mattina alle 11.15 - di domare le fiamme. Prefettura invita i residenti a restare in casa

⚠ Le feu aurait pris dans un entrepôt de Cogetrad industries, qui collecte et gère le traitement de déchets industriels dangereux > https://t.co/R9LvxJTnnf pic.twitter.com/tWL0quDgbw — Le Parisien (@le_Parisien) 2 giugno 2019

C'è preoccupazione per un vasto incendio divampato questa mattina - attorno alle 11.15 - nella periferia nord-ovest di Parigi, nel comune di Saint-Ouen l'Aumone. A prendere fuoco sono stati diversi magazzini dove - secondo le prime indiscrezioni - verrebbero smaltiti rifiuti tossici.

Per il momento non si conoscono le cause dell'incendio, ma la prefettura del dipartimento della Val d'Oise tramite il canale "franceinfo" ha invitato i residenti a "restare chiusi nel proprio domicilio senza cercare di lasciare la zona, in modo di evitare ogni tipo di inalazione". I media hanno diffuso immagini di una colonna di fumo molto alta, visibile anche nel nord della capitale francese.