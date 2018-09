Riduzioni fiscali per famiglie e imprese Francia vara maxi taglio tasse, deficit-pil al 2,8% Presentate misure per il 2019 basate su una previsione di crescita stimata all'1,7%

La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini.

In Italia come in Francia — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 24 settembre 2018

Il governo francese prevede per l'anno prossimo un taglio delle tasse pari a 24,8 miliardi di euro, nel tentativo di dare impulso all'economia e creare più posti di lavoro.Per finanziare la misura, il deficit pubblico del paese dovrebbe aumentare dal 2,6% del pil di quest'anno al 2,8% l'anno prossimo, comunque sotto al 3%.Il ministro al bilancio Gerald Darmanin ha presentato le misure per il 2019, basate su una previsione di crescita stimata all'1,7%. Nel dettaglio, le tasse sulle famiglie saranno ridotte di 6 miliardi di euro, quelle alle aziende di 18,8 miliardi.Siamo un paese sovrano esattamente come la Francia. Questo il commento sui social del vicepremier italiano Luigi Di Maio. I soldi ci sono e si possono spendere per i cittadini.