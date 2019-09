Giallo Firenze, 2 fratelli belgi trovati morti da genitore in hotel

di Tiziana Di Giovannandrea Accertamenti della Polizia sono in corso in un hotel di Firenze in Piazza Santa Maria Novella dove dentro una camera sono stati trovati morti due fratellastri belgi, di 20 e 26 anni.Secondo le prime informazioni, i due giovani (stesso padre e madri diverse) stavano soggiornando nel capoluogo toscano col padre e con la madre di uno dei due, che alloggiavano in un'altra stanza dello stesso albergo, situato in zona stazione.In mattinata il padre, secondo quanto si apprende, avrebbe bussato alla camera dei giovani constatando che stavano dormendo. Poi nel pomeriggio lo stesso genitore, dopo un giro per la città è andando a cercarli di nuovo, li ha trovati morti e ha dato l'allarme. Squadra Mobile e Polizia scientifica, oltre agli accertamenti che stanno svolgendo, stanno ascoltando i genitori.