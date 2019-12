Greta Thunberg ha preferito il Piemonte a Dresda Fridays for future, il raduno internazionale si svolgerà a Torino in agosto Gli attivisti della rete mondiale nata attorno alla mobilitazione di Greta Thunberg hanno votato e hanno scelto di celebrare in Piemonte il prossimo raduno internazionale del movimento pro clima

Torino ospiterà, ad agosto, il raduno internazione di Fridays For Future. Il capoluogo piemontese, visitato di recente da Greta Thunberg, è stato preferito alla città tedesca di Dresda. Lo rendono noto i giovani attivisti del movimento che si batte per l'ambiente ispirato dalla attivista svedese. Il raduno durerà cinque giorni e porterà sotto la Mole ragazzi e attivisti provenienti da tutto il mondo.Gli attivisti della rete mondiale nata intorno alla mobilitazione di Greta Thunberg contro i cambiamenti climatici hanno votato e scelto il capoluogo piemontese come sede. 76 a 24 il risultato finale della votazione che imponeva di scegliere tra Torino e Dresda.Proprio a Torino la sedicenne svedese aveva fatto tappa venerdì scorso per prendere parte a uno degli scioperi del Fridays for future in piazza Castello. In quell’occasione i ragazzi avevano lanciato la candidatura di Torino che oggi si è aggiudicata l’organizzazione del meeting. Per il momento del programma si sa soltanto che durerà cinque giorni nei quali ci saranno incontri, assemblee e conferenze sui temi della salvaguardia dell'ambiente e dei cambiamenti climatici. E' prevista la partecipazione di oltre cinquecento attivisti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali avranno bisogno di aree attrezzate per il campeggio e per stili di vita sostenibili ed ecocompatibili.