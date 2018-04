Elezioni regionali In Friuli-Venezia Giulia vince il leghista Massimiliano Fedriga Vittoria al candidato della coalizione di centrodestra. Bolzonello ammetta la sconfitta e si congratula. Zaia: faremo grandi cose insieme. Salvini twitta #andiamoagovernare io sono pronto!

Massimiliano Fedriga (Contrasto)

Condividi

Dopo i Molisani, anche donne e uomini del #FriuliVeneziaGiulia ringraziano il PD per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni.

GRAZIE!!!!!#andiamoagovernare io sono pronto!#elezioniFVG #RegionaliFVG #Fedriga pic.twitter.com/uRipupZdFA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 aprile 2018

Ecco i dati delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, quando lo spoglio è giunto a 1279 sezioni scrutinate sul totale di 1369: a Massimiliano Fedriga del centrodestra sono andati 280.609 voti pari al 57.15%, a Sergio Bolzonello 131.868 pari al 26.86%, ad Alessandro Fraleoni Morgera dei cinque stelle 57.849 voti pari all'11,78% e a Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia 20.654 voti pari al 4.21%.Lo spoglio è iniziato alle ore 8.00. Sul sito dellavengono pubblicati i risultati aggiornati.È del 49,61% il dato dell'affluenza alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto il sito della Regione, relativo a 1.369 sezioni su 1.369. Si sono recati alle urne 549.374 elettori su un totale di 1.107.415 aventi diritto. Urne chiuse alle 23."Grazie alla mia gente, grazie alla mia terra. Ora al lavoro, ascoltando e costruendo". Così Massimiliano Fedriga, candidato leghista alla presidenza del centrodestra ormai nettamente in testa alle regionali del Friuli Venezia Giulia con il 56,94%, ringrazia i suoi elettori daFacebook."Ho appena sentito Massimiliano Fedriga al telefono e mi sono complimentato per il risultato che ha ottenuto". Lo ha detto Sergio Bolzonello, candidato del centrosinistra alle regionali in Friuli Venezia Giulia. "Io ora starò all'opposizione - ha aggiunto - con lo spirito di chi sa di lasciare una Regione in ottima salute e che tale dovrà rimanere nei prossimi 5 anni"."Ho sentito l'amico Max Fedriga e gli ho fatto le congratulazioni per un risultato strepitoso, che fa decollare un nuovo rinascimento del Friuli Venezia Giulia e rafforza la squadra dell'autonomia: chi ce l'ha per difenderla e accrescerla, come il Friuli, chi non ce l'ha e ha avviato un forte cammino per ottenerla, come il Veneto. Insieme faremo grandi cose". Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia.Mentre il leader della Lega Matteo Salvini commenta il risultato in Friuli con un tweet eloquente, il neo presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga a "Gioco a premier", programma di Radiouno dice: "L'abbiamo detto e lo ribadiamo: con i 5 stelle è possibile ragionare sulla decina di punti sui quali ci troviamo d'accordo e su questo imbastiamo la discussione".