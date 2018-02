Roma, evacuate due palazzine per fuga di gas Nel centro storico della Capitale

Due palazzine e alcuni negozi sono stati evacuati a scopo precauzionale stamattina in via della Fossa nella zona di via del Governo vecchio, nel centro storico di Roma, a causa di una fuga di gas probabilmente sulla sede stradale. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti sul posto con due squadre e con il supporto del Nucleo Nbcr.Sarebbe stata individuata la perdita di gas in strada. Sul posto sono al lavoro i tecnici.Ad intervenire stamattina vigili del fuoco, polizia e carabinieri.