Milanese Odore di gas, rientrato l'allarme alla scuola elementare di Melegnano La scuola era stata evacuata a causa di un forte odore di gas. Venti allievi, che hanno accusato lievi malori, sono stati portati in ospedale

di Tiziana Di Giovannandrea E' rientrata l'emergenza nella scuola elementare di Melegnano evacuata, nel primo pomeriggio, per un forte odore di gas. Non c'è stata alcuna fuga di gas.Ad originare il forte odore di gas è stata una "manovra sbagliata" in una vicina ditta che produce un odorizzante per il metano come ha spiegato il sindaco Rodolfo Bertoli. Soltanto questa sostanza è fuoriuscita non il gas.Venti bambini dei 270 presenti nella scuola, che hanno accusato qualche lieve malore, sono stati portati in ospedale per controlli."Quando a scuola hanno sentito il forte odore sono usciti - ha detto Bertoli - e fuori hanno sentito l'odore ancora più forte. Subito è partito il piano d'emergenza e immediatamente sono arrivati Vigili e 118".Non c'è stato alcun pericolo ma il sindaco chiederà chiarimenti alla ditta che produce la sostanza che dà odore al metano. L'attività scolastica riprenderà normalmente. Alcuni insegnanti sono rientrati nella scuola per mettere in ordine l'istituto e riavviare le lezioni.Nel primo pomeriggio si era diffusa la notizia che una scuola elementare di Melegnano, comune alle porte di Milano, era stata evacuata per una sospetta fuga di gas. Circa 270 bambini sono stati fatti uscire dall'edificio. Sul posto, in Via Lazio, la centrale operativa dell'Areu, Azienda regionale Emergenza e Urgenza, ha subito inviato diversi mezzi di soccorso: un elisoccorso, svariate autombulanze ed un'autoinfermieristica per valutare la gravità della situazione. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, assieme ai Carabinieri e Polizia Locale del Comune.