Saltano i funerali per Piscitelli, la famiglia al Policlinico per riconoscimento salma La famiglia è andata al Policlinico di Tor Vergata per una breve visita alla sala all'obitorio ma dopo pochi minuti è andata via senza ritirare la salma per condurla al cimitero Flaminio

Niente funerali privati, per oggi, per Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, ultra' della Lazio ucciso mercoledi' scorso con un colpo di pistola alla nuca mentre si trovava nel Parco degli Acquedotti. La famiglia, a quanto si apprende da fonti della Questura di Roma, nella notte verso le 4 si e' recata al Policlinico di Tor Vergata per una breve visita alla sala all'obitorio ma dopo pochi minuti e' andata via senza ritirare la salma per condurla al cimitero Flaminio, dove il questore Carmine Esposito aveva disposto un rito in forma privata alle 6 di questa mattina per motivi di sicurezza. Uno schieramento di forze dell'ordine e' presente con uomini e mezzi al Policlinico Tor Vergata e al cimitero Flaminio. I familiari della vittima da giorni manifestano la loro contrarietà alle esequie private.Intanto le forze di polizia che da stanotte stavano presidiando il cimitero Flaminio si sono spostati davanti al Policlinico Tor Vergata e uno alla sede degli Irriducibili in via Amulio, mentre altri presidi sono previsti in altre zone sensibili della citta'."La salma di mio fratello sta all'istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata e anche ieri la questura ci ha assicurato che rimarrà lì nella disponibilità della famiglia. Io sono intenzionata a far valere, con tutti gli strumenti che mette a disposizione la legge, il diritto di mio fratello ad avere un funerale, semplice e composto, in una normale parrocchia''. Così Angela Piscitelli, la sorella di Fabrizio, il leader degli Irriducibili ucciso mercoledì scorso a Roma. Nelle prime ore di questa mattina Rita Corazza, la moglie di Piscitelli, ha riconosciuto il corpo del marito a Tor Vergata, ha detto alcune preghiere prima di lasciare il Policlinico. I funerali disposti in forma privata dal questore di Roma oggi alle 6 del mattino al cimitero Flaminio ''per ragioni di ordine e sicurezza pubblica'' non si sono svolti. La famiglia è intenzionata ad attendere la sentenza del Tar che arriverà a settembre e poi eventualmente ricorrere nelle sedi successive fino alla Corte di Strasburgo. Perché? ''Il questore - aggiunge Angela Piscitelli - deve aver fatto una scelta in base al suo pathos creando un allarmismo che non era presente né nella famiglia, né nella tifoseria o nella la cittadinanza in generale. Per questo adesso - continua Piscitelli - dovrebbe riflettere sull'opportunità di questa scelta. Si sa che a un funerale vanno amici, parenti. Non so se è una scelta giusta perché era intenzione degli amici di Fabrizio presenziare alle esequie''.