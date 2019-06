Intervento dei Vigili del fuoco E​splode furgone vendita panini, 4 feriti a Marghera Portati in ospedale non sono in pericolo di vita

Marghera esplode furgone panini (Foto Vigili del Fuoco)

Alle 13:30 i #vigilidelfuoco sono intervenuti a Marghera (VE) per un’esplosione di alcune bottiglie di GPL in un furgone allestito per la vendita di generi alimentari: soccorse e affidate al personale medico tre persone #soccorsiquotidiani #1giugno pic.twitter.com/6fjSl2Viqy — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 1 giugno 2019

Un incendio ed una successiva esplosione hanno distrutto un furgone per la vendita di panini a Marghera (Venezia). Quattro persone sono rimaste ferite. Sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale di Mestre, e non in pericolo di vita, anche se due di loro sono in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari, che con due squadre hanno spento l'incendio, e i medici del Suem 118, per il trasporto dei feriti all'ospedale all'Angelo di Mestre.