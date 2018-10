140 interventi dei Vigili del Fuoco a Catania e Siracusa La furia dell'acqua sulla Sicilia orientale: auto travolte, case allagate Le zone più colpite dal nubifragio sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall'acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno messo in ginocchio parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa

#Maltempo #Sicilia #19ott 11:30, 140 interventi effettuati dai #vigilidelfuoco nelle province di #Catania e #Siracusa. Interventi in corso a Militello, Scordia e Ramacca (CT), a Floridia e Lentini (SR) in atto salvataggi con l'elicottero #dragovf per lo straripamento di torrenti pic.twitter.com/kT1f8CiWhe — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 19 ottobre 2018

Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla 'corrente', altre bloccate con persone dentro soccorse da Vigili del fuoco, Protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. E' questa la situazione dopo il violento nubifragio che, la notte scorsa, si è abbattuto sulla Sicilia orientale, coinvolgendo anche il Messinese e il Siracusano. In molti centri oggi le scuole sono chiuse.A causa di uno smottamento è stata chiusa al transito a Caltagirone (Catania) la strada provinciale 63 che mette in collegamento la frazione di Granieri con il Comune di Mazzarone. Ne dà notizia la Città Metropolitana di Catania. L'ordinanza di chiusura interessa il tratto di strada compreso dal bivio Caudarella sino all'innesto con l'ex trazzera Favara Favarella. Potranno continuare a transitare, a una velocità massima di 20 chilometri orari, i residenti e i proprietari dei fondi agricoli. La segnaletica sarà apposta a cura della Pubbliservizi.Sono oltre 140 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco per il maltempo che sta interessando la Sicilia. Interventi sono in corso a Militello, Scordia e Ramacca (Catania): a Floridia e Lentini (Siracusa ) l'elicottero "Drago" è stato impegnato in salvataggi per lo straripamento di torrenti. A Sigonella (Siracusa) portate in salvo sette persone 'imprigionate' all'interno di automezzi bloccati nell'acqua.Sono 200 i vigili del fuoco che stanno lavorando nelle province interessate: operativi due elicotteri AB412 dei reparti volo di Catania e Salerno.Le zone più colpite dal nubifragio sono quelle tra Lentini e Francofonte con diverse aree interpoderali sommerse dall'acqua. La sala operativa della Protezione civile regionale sta coordinando gli interventi che hanno messo in ginocchio parte delle province di Catania, Siracusa e Ragusa. "Ci sono diverse strade bloccate e numerose zone ancora allagate - dice Calogero Foti, capo dalla Protezione civile regionale - Per fortuna spuntato il sole e le squadre di soccorso sono agevolate negli interventi. Lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Per la quantificazione dei danni ci sono i nostri uomini in zona che stanno facendo i sopralluoghi. Non ci risultano feriti e alcune persone sui tetti hanno rifiutato il soccorso con l'elicottero. La situazione è sotto controllo". Ampi tratti della strada statale 114 in direzione della Costa Saracena a Carlentini sono allagati a causa dello straripamento del torrente. Molte auto sono rimaste bloccate sulla statale 194 nel ragusano. Nel siracusano a causa dell'esondazione del fiume Anapo sono state chiuse la strada Taverna-Belfronte e la Case Bianche. Diversi danni alle strade provinciali già malconce come la strada provinciale 10 a Ferla e la strada provinciale 5 e la 71 a Buccheri. Allagamenti nelle strade provinciali attorno a Cassaro nella provinciale 7, 10, 40 e 45. Alcune di queste strade sono ostruite dalle frane. Problemi anche nel porto Grande di Siracusa: un'onda provocata dallo sversamento d'acqua dal Ciane e dall'Anapo ha portato in rada tronchi d'alberi e piante che stanno creando disagi ai diportisti e alle navi.