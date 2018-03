A Torino Spogliavano i morti di preziosi e oggetti di valore e organizzavano grigliate al cimitero:15 arresti Un gruppo di operatori del Cimitero Parco del capoluogo piemontese avrebbe commesso diversi illeciti, dal furto alle salme fino alle percezione di indennità non dovute

Rubavano tutti i preziosi che trovavano addosso ai morti, compresi i denti d’oro, e organizzavano addirittura delle grigliate dentro il cimitero in orario di lavoro. E’ successo a Torino, dove sono stati arrestati 15 operatori in servizio al Cimitero Parco di via Pancalieri: l’indagine, definita “Sistema” dal Nucleo investigativo dei Carabinieri del capoluogo, riguarda quindi un giro di truffe nelle cremazioni, e vede accuse di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, falsificazione di atti, peculato, distruzione e soppressione e sottrazione di cadavere, ricettazione, concussione.Coordinata dalla Procura di Torino, l'indagine è partita nell'ottobre 2016, dopo la denuncia dell'amministratore delegato della Afc Torino, azienda che si occupa dei servizi cimiteriali del Comune, che aveva segnalato false attestazioni per documentare operazioni di esumazione ed estumulazione, vale a dire le operazioni di recupero dei resti a dieci anni dalla sepoltura in terra e a quarant'anni da quella in loculo. In quelle occasioni alcuni operatori in servizio al cimitero torinese avrebbero sottratto denti d'oro o preziosi ai morti, o addirittura percepivano una attribuzione illecita di indennità. In pratica, all'apertura delle tombe, i necrofori segnalavano ingiustamente il ritrovamento di cadaveri che non si erano ancora decomposti, fatto che comportava una indennità aggiuntiva di 20 euro a testa. Alcuni operatori cimiteriali poi avrebbero percepito somme di denaro da privati per lo svolgimento delle attività del loro ufficio.