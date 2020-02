Gualtieri, chiesto a G20 misure comuni G20 Riad, Gualtieri: "Prematuro quantificare l'impatto globale sull'economia" Inevitabilmente l'appuntamento economico di Riad è stato condizionato pesantemente dal coronavirus. Si analizzano i rischi economici e di crescita. Il Fondo monetario internazionale riduce le previsioni di crescita globale dello 0,1% e cinesi dello 0,4

"Nel corso degli incontri del G20 e del G7 di Riad si è convenuto come sia ancora prematuro quantificare l'intensità e l'impatto del coronavirus sull'economia globale ed europea. La discussione ha evidenziato come, nello scenario di base, tale impatto possa essere ancora relativamente contenuto e temporaneo, ma vi è piena consapevolezza dei rischi che una maggiore diffusione dell'epidemia rappresenta per la crescita mondiale. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a margine dei lavori a Riad."Ho informato il G7 e il G20 della situazione e delle decisioni adottate in Italia e ho chiesto di lavorare da subito a misure economiche a livello internazionale, coordinate e adeguate ad affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze economiche del virus nel caso la crisi si aggravi".Resta alta l'attenzione dei mercati sulla diffusione del coronavirus e sull'impatto per l'economia. L'ombra dell'epidemia ha contagiato anche il G20 finanziario di Riad, dove i ministri dell'Economia e i governatori delle Banche centrali hanno cambiato l'agenda in corsa per discutere un piano d'azione che sostenga la crescita e contrasti i rischi al ribasso. E proprio da Riad il Fondo monetario internazionale ha annunciato di aver tagliato le stime di crescita globale dello 0,1% e della Cina dello 0,4% a causa dell'impatto del virus.Nonostante sia ancora prematuro stimare l'impatto del virus sull'economia italiana, con la quarantena obbligatoria scattata nei paesi colpiti di Lombardia e Veneto e le misure precauzionali prese da moltissime grandi e piccole aziende in quelle regioni, il mondo delle imprese e del commercio chiede al governo di intervenire subito con misure di sostegno e con l'apertura di una tavolo ad hoc al ministero dello Sviluppo economico. Peraltro, il ministro Stefano Patuanelli nei giorni scorsi ha già' detto - con il titolare del Tesoro, Roberto Gualtieri - che il Governo sta valutando misure per aiutare le imprese italiane colpite e semplificare le procedure che sbloccano gli investimenti.Intanto la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato la Cassa integrazione ordinaria per i lavoratori delle zone colpite in Lombardia e non ha escluso ulteriori misure se necessario.