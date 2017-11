Sicilia ​G7 pari opportunità, vertice a Taormina: stop a violenza, favorire donne in economia La sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega alle pari opportunità Maria Elena Boschi ha fatto gli onori di casa

First session of the #G7GenderEquality on women’s economic and political empowerment. Focus on labour market and welfare system. #G7 pic.twitter.com/c3NbfYqprB — G7 Italy 2017 (@g7) 15 novembre 2017

Al via oggi a Taormina il primo G7 sulle pari opportunità della storia. Un appuntamento, che si concluderà domani, dove i sette grandi si confronteranno sulle politiche per lo sviluppo del "woman empowerment", in particolare sul versante economico, e sul contrasto alla violenza sulle donne.A presiedere la riunione ministeriale, Maria Elena Boschi, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, con delega alle pari opportunità.Presente - insieme alle rappresentanze dei governi di Canada, Francia, Usa, Gran Bretagna, Germania, Giappone - la commissaria europea per la giustizia, la tutela dei consumatori e l'uguaglianza di genere Vera Jourovà.Punto di partenza del confronto, la road map adottata, sempre a Taormina, lo scorso maggio dai leader del G7. Un piano d'azione ambizioso che mira a sollecitare strategie sulla parità di genere e l'empowerment femminile, contrastare abusi e violenze. Migliorare, ad esempio, l'accesso delle donne al lavoro e sui luoghi decisionali. Su questa traccia, i 7 paesi cercheranno un consenso dando il via a nuove e comuni politiche per la parità di genere.A margine della sessione di lavoro del G7, le delegazioni ministeriali visiteranno un centro che dà assistenza a giovani donne vittime di tratta. In tarda mattinata, il 16 novembre, è in programma la conferenza stampa finale.Le misure antitratta messe in atto dall'Italia hanno permesso di liberare finora 25mila vittime. Si tratta, per lo più, di persone sfruttate sessualmente, schiave del lavoro e delle economie illegali forzate, costrette all'accattonaggio. È emerso a margine del G7 pari opportunità.Sono circa un migliaio le donne, gli uomini e i minori che in Italia entrano nei sistemi di protezione. Nel 2016, in particolare, sono state 1172 (di cui 111 minorenni) le vittime sotto protezione. Di queste, l'81,4% sono donne, per lo più di origine nigeriana (59,4%), romena (7,4%), marocchina (5,3%) e albanese (3,6%).Il primo piano nazionale contro la tratta che è datato 2016 ha fissato a circa 15 milioni di euro lo stanziamento per 18 progetti; sono arrivati a 22,5 milioni nel 2017 per 21 progetti. Le segnalazioni di tratta al numero verde 800.290.290 - attivo 24 ore su 24 in diverse lingue - sono aumentate nei primi sei mesi del 2017 del 160% rispetto allo stesso periodo del 2015.Intanto sulla sicurezza di questo meeting vegliano mille persone, tra appartenenti alle forze dell'ordine e militari. "Non sono state individuate - spiega il questore di Messina, Mario Finocchiaro - zone rosse o restrizioni ai residenti: è stato imposto, invece, solo qualche divieto di sosta o transito. In ogni caso tutto è stato realizzato in modo tale che l'appuntamento internazionale si svolga nel massimo della sicurezza per i partecipanti".Dispositivi di sicurezza, condivisi a livello provinciale nelle riunioni tecniche di coordinamento in prefettura e compendiati nella specifica ordinanza del questore di Messina. Servizi che sono calibrati per garantire la sicurezza del vertice, consentendo al contempo la totale fruizione di Taormina a cittadini e turisti. In campo tutte le forze di polizia, i vigili del fuoco, la polizia metropolitana, le polizie locali, il corpo forestale della regione siciliana, nonché, per il dispositivo a mare, la capitaneria di porto in stretto raccordo con il reparto aeronavale della guardia di finanza.Impiegate anche le unità specializzate antiterrorismo della polizia di stato e dei carabinieri accanto ad artificieri, cinofili e tiratori scelti. In tutto un "piccolo esercito" di quasi mille persone.