I sindaci lombardi scrivono a Fontana: dove sono le mascherine? Covid-19 in Lombardia. Gallera: +1.455 positivi, "ma più tamponi" L'assessore al Welfare: "Dati confortanti, ospedali iniziano a respirare. Da Stato mascherine per 4 giorni e mezzo". Il presidente Fontana: "Basta polemiche social. L'Iss ha dato la certificazione per le nostre mascherine". Il Papa dona 60mila euro a ospedale di Bergamo. Guarita l'infermiera simbolo: "Andrà tutto bene"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, hanno comunicato gli aggiornamenti sulla situazione del Coronavirus in una diretta Facebook con l'intervento dei professori Fausto Baldanti, direttore della Virologia molecolare del San Matteo di Pavia e Carlo Federico Perno, direttore dell'Analisi chimico cliniche e microbiologia del Niguarda di Milano.In Lombardia oggi sono stati registrati +1.455 positivi, in totale 47.520 dall'inizio dell'epidemia. Lo ha reso noto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera. Ieri l'incremento era stato di 1.292 casi, "ma abbiamo processato molti più tamponi rispetto a ieri".I dati in Lombardia sono "confortanti, si è arrestata la crescita e siamo in una fase di stabilizzazione che tende a ridursi", ha aggiunto Gallera. "Tra i pronto soccorso c'è chi ha avuto una riduzione molto significativa, chi lieve, ma è costante. I nostri ospedali stanno iniziando a respirare" e "i dati evidenziano che il nostro sforzo sta producendo risultati". "Sulle grandi città il dato da prendere in considerazione è soprattutto quello di Milano, +166 casi, ieri +203" ha detto l'assessore della Regione Lombardia. Tra le altre città: "Brescia +29, Bergamo +23 e Crema +0". "Ma ora è il momento di resistere, nonostante le belle giornate. Tutti sono capaci a stare in casa quando fa freddo e piove, ma il carattere dei lombardi si deve vedere adesso. Occorre tenere duro e stare in casa" ha detto Gallera.I nuovi dati confermano la tendenza positiva dei positivi nelle diverse. A Bergamo 9.315 positivi, + 144 rispetto a ieri; Brescia 9.014, + 257; Milano 10.391, + 387; Cremona 4.097, + 123; Monza Brianza 2.774, + 141; Pavia 2.331, + 46; Lodi 2.214, + 25; Mantova 1.884, + 102; Lecco 1.594, + 42; Varese 1.085 + 83; Como 1.256, + 51; Sondrio 537, + 20. Per quanto riguarda le città, a Milano 4.184, + 166; a Bergamo la crescita è stata di 23 nuovi positivi e a Brescia di 29. Tutti dati che confermano il rallentamento della crescita dei contagi."Davvero una bella notizia. Un responso che attendevamo da giorni. E' infatti arrivato oggi pomeriggio il parere favorevole da parte dell'Istituto Superiore della Sanita' (ISS) alla produzione, all'utilizzo e alla commercializzazione delle mascherine prodotte in Lombardia dall'azienda Fippi di Rho in provincia di Milano". Lo ha comunicato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenuto alla diretta Facebook trasmessa dalla pagina di Lombardia Notizie Online. ISS, infatti, ha confermato la rispondenza del prodotto alla normativa tecnica e ai requisiti 'Mascherine facciali ad uso medico - requisiti e metodi di prova', a quelli di biocompatibilita' e di produzione implementata gestita secondo un sistema di gestione di qualita' e ha dichiarato la rispondenza del prodotto alla normativa tecnica ed ai requisiti richiesti. Fino al termine dell'emergenza (datata dalla delibera del Consiglio dei Ministri al 31 dicembre 2020) Fippi potra' dunque produrre e commercializzare le mascherine. L'assessore all'Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo che ha coordinato i lavori della task force da giorni impegnata su questo fronte ha espresso soddisfazione per questo risultato: "Siamo molto contenti dell'approvazione da parte di ISS alle mascherine prodotte da Fippi. Il lavoro svolto da Regione Lombardia, Politecnico di Milano e dall'azienda e' stato finalmente riconosciuto e le mascherine potranno essere utilizzate dai nostri sanitari all'interno degli ospedali e delle Rsa, categorie che piu' ne hanno bisogno. Con questa autorizzazione infatti le mascherine prodotte dalla Fippi sono equiparate alle mascherine chirurgiche certificate". "La nostra perseveranza - ha concluso l'assessore al Bilancio Davide Caparini - e' stata premiata. Un pressing a tutto campo che ci consente di dotare la Lombardia, ma non solo la nostra regione, di una nuova e importante produzione di dispositivi di prevenzione individuale quanto mai importanti e necessari"."Mi hanno definita eroe ma i veri eroi sono i pazienti che ce l'hanno fatta e ce la faranno". L'infermiera dell'ospedale di Cremona diventata un simbolo della lotta al coronavirus, dopo una foto che la ritraeva crollata e sfinita sul suo pc al termine del turno, e' guarita dal Covid-19 e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto ascoltare un suo messaggio durante una diretta Facebook. "Torno piu' guerriera di prima con il motto andra' tutto bene", ha detto l'infermiera, risultata negativa al virus."C'è una difficoltà di tutti. Non voglio dire che la Protezione Civile tiene nascoste le mascherine, ma sta di fatto che noi abbiamo ricevuto 2,5 milioni di mascherine dalla Protezione Civile, mentre noi ne abbiamo acquistati 10 milioni. In Lombardia noi ne abbiamo bisogno 300mila solo per gli ospedali, e 500mila se si considerano i medici di base e le RSA. A noi sono arrivate quindi mascherine per 4 giorni e mezzo su sei settimane di crisi. Se siamo tutti qua a farci carico delle difficoltà, lo comprendiamo e proviamo a reagire". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo oggi a Mattino Cinque, su Canale 5. "Noi comprendiamo tutto e tutti - ha aggiunto - perché è un dato di fatto che questa pandemia abbia trovato tutto l'occidente impreparato, basta guardare gli Usa o le dichiarazioni del premier inglese. Tutto quindi è comprensibile, ma quando noi veniamo attaccati da autorevoli persone del territorio, alcuni sindaci di centrosinistra dei comuni capoluogo, come se fossimo i responsabili di tutto, quando noi abbiamo subito e con senso di responsabilità provato a farci carico dell'emergenza, sia con gli acquisti, sia evitando le polemiche, allora è chiaro che il presidente Fontana ha detto giustamente basta. Noi abbiamo senso di responsabilità se lo abbiamo tutti. Se qualcuno viene meno a questo senso di responsabilità e inizia a fare speculazione politica, allora siamo costretti a raccontare come stanno le cose"."Se e' vero, e ne prendiamo atto, che Regione Lombardia ha effettuato acquisti di mascherine per molti milioni di euro, e contestualmente la Protezione Civile sostiene di aver inviato in Lombardia il 17% di 45 milioni di mascherine- come ha dichiarato ieri Angelo Borrelli- dove sono tutte queste mascherine? Perche' noi fino ad oggi non le abbiamo viste, ne' le une ne' le altre. Possiamo avere una parola certa su quando arriveranno ai Comuni e ai nostri cittadini?". Cosi' i sindaci di centrosinistra della Lombardia (Giorgio Gori, Bergamo, Emilio Del Bono, Brescia, Gianluca Galimberti, Cremona, Virginio Brivio, Lecco, Mattia Palazzi, Mantova, Beppe Sala, Milano e Davide Galimberti, Varese) continuano a martellare Regione Lombardia e il governatore Attilio Fontana sulla carenza del principale dispositivo di protezione individuale. Sala e gli altri sindaci- in un nuovo duro intervento pubblicato oggi su Facebook- passano poi al problema dei tamponi da somministrare a tappeto per controllare sul nascere i focolai epidemici.I sindaci lombardi "continuano a porre domande e chiedere precisazioni sui social" e "volevo chiedere a mia volta se la nostra interlocuzione debba proseguire sui social o tornare sui tavoli istituzionali aperti e attivi sin dal 23 febbraio". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, facendo seguito alla lettera inviata ieri ai sindaci e ad AnciLombardia e rispondendo alle accuse dei sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese, secondo cui la Regione "ha abdicato all'uso di tamponi come mezzo per il contenimento della diffusione del coronavirus". Fontana ha sottolineato che il suo "suggerimento e' smettere di creare polemiche pubbliche e tornare a lavorare a testa bassa tutti insieme e senza distinzioni di partito ai tavoli di lavoro che abbiamo istituito. Per rispetto delle nostre istituzioni, dei sindaci di diverso orientamento politico e, soprattutto, dei cittadini che chiedono fatti e non polemiche".Sono 440.000 le mascherine in corso di distribuzione alle varie Province lombarde e ai volontari di Protezione civile che operano sul territorio regionale. In particolare, 360.000 mascherine e altrettante paia di guanti monouso sono destinate alle Province - e da queste ai Centri operativi comunali - mentre ai volontari andranno complessivamente 80 mila mascherine e altrettante paia di guanti. "Siamo riusciti a rispondere alle richieste di dispositivi individuali di protezione provenienti dal territorio - spiega l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - mentre continuiamo a battere tutte le strade praticabili perché nella nostra regione l'approvvigionamento di mascherine e guanti prosegua senza soluzione di continuità fino alla scomparsa definitiva dell'epidemia". Il ritiro del materiale avviene dal magazzino di Rho gestito da Areu. I volontari di Protezione civile supporteranno le Agenzie di tutela della salute (ATS) ritirando anche il loro materiale e consegnandolo direttamente ai loro magazzini.Il Papa attraverso la Diocesi di Bergamo, ha donato 60 mila euro per l'ospedale Papa Giovanni XXIII, che sta affrontando l'emergenza Coronavirus, e che utilizzerà i fondi anche per la struttura della fiera. "Si tratta di un nuovo segno della sua vicinanza - spiega la Diocesi - che si aggiunge alla telefonata al Vescovo Francesco Beschi in cui manifestava i suoi sentimenti di condivisione del dolore per i numerosi sacerdoti e fedeli defunti a causa del Coronavirus e di prossimità ai malati, a coloro che li curano, alle famiglie, alle parrocchie e a tutta la Comunità bergamasca". Mons. Francesco Beschi ha espresso all'Elemosiniere Pontificio e al Capitolo di San Pietro i sentimenti di profonda gratitudine a nome suo e dell'intera Diocesi, da presentare a Papa Francesco, accompagnandoli con la promessa della nostra preghiera. Il vescovo ha trasmesso al direttore generale dell'ospedale Papa Giovanni il dono del Santo Padre, accogliendo la sua profonda riconoscenza e quella di tutti coloro che vi sono curati e vi lavorano. L'ospedale impiegherà questo concreto segno della paternità del Santo Padre anche nella struttura nata alla Fiera che dai prossimi giorni risponderà ai bisogni di tutti i bergamaschi.