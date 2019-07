Grande spiegamento di uomini e mezzi per domare il fuoco Emergenza incendi: rogo in albergo Gallipoli: trovato corpo carbonizzato. Evacuate case in Sardegna Nel Salento sgombrato un albergo nel parco di Punta Pizzo e durante le operazioni di bonifica è stato trovato un corpo carbonizzato. Brucia anche la Sardegna centro-settentrionale: in Ogliastra evacuati alcuni campeggi e una ventina di abitazioni. Sotto controllo un incendio doloso nell'Agrigentino

Un vasto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi nel parco naturale di Punta Pizzo, a Gallipoli. Le fiamme, partite dalle stradine che penetrano nella fitta pineta, si sono rapidamente estese alle dune ricoperte di vegetazione mediterranea. Il fuoco è arrivato fin a ridosso di un albergo che si trova all'interno del parco. Un corpo completamente carbonizzato è stato trovato durante le operazioni di bonifica. La morte della persona trovata carbonizzata nel parco naturale di Punta Pizzo a Gallipoli potrebbe essere antecedente e non collegabile all'incendio che ha distrutto vegetazione pregiata nel pomeriggio di oggi. Lo si apprende da fonti investigative. A indurre gli inquirenti a pensarlo sono le dimensioni dei resti rinvenuti, troppo piccoli e già consumati per poter essere riconducibili solo all'aggressione del fuoco.Sul posto i Carabinieri,anche della Forestale, e gli agenti del locale Commissariato di Polizia.Il pericolo di essere coinvolti dalle fiamme è stato tale da costringere il personale della struttura ad attivare il protocollo per l'evacuazione dei clienti, operazione condotta senza eccessive difficoltà, anche se con grande paura da parte degli ospiti.Sul posto stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco e un canadair giunto da Lamezia Terme che ha effettuato numerosi lanci di acqua. L'incendio ha interessato soprattutto la pineta a ridosso della spiaggia. Da anni gli albergatori chiedono alle istituzioni l'installazione di sistemi di prevenzione degli incendi nel gioiello naturalistico di Gallipoli, come l'uso di termocamere in grado di rilevare la presenza dei primi focolai e consentire così interventi tempestivi per lo spegnimento dei roghi.Mentre la macchina antincendio era sul punto di domare il rogo a Tortolì, nella Sardegna centro orientale, il maestrale ha ripreso a soffiare violentemente alimentando nuovamente le fiamme che, ora si stanno spostando verso sud, in località Foxi Lioni. In tutta questa zona sono presenti diverse abitazioni che vengono evacuate. Le alte temperature stanno facendo esplodere alcune bombole di gpl custodite all'esterno delle case. Sulla zona stanno operando 4 Canadair e tre elicotteri, oltre alle squadre a terra. Le fiamme stanno ora minacciando una ventina di abitazioni che sono state evacuate. Stessa sorte per gli ospiti di alcune strutture ricettive - un agriturismo e due campeggi - che hanno dovuto abbandonare l'area. Il vento per altro sospinge il fumo verso la spiaggia di Orrì, creando allarme fra i bagnanti.Non solo case e campeggi ma anche il litorale di Orrì, la più grande spiaggia cittadina di Tortolì, in Ogliastra - lunga diversi chilometri - è stato evacuato dagli uomini della protezione civile che operano sulla zona dell'incendio. Le persone sono state fatte allontanare via terra dall'unica strada litoranea che collega Tortolì a Barisardo, passando per le diverse spiagge della zona. "Siamo in piena emergenza", ha detto il sindaco di Tortolì, Massimo Cannas.Diversi incendi sono scoppiati in tutta la Sardegna centrale e settentrionale alimentati dal forte vento di maestrale. Nel territorio di Siniscola, a ovest dell'Orientale Sarda, operano un elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di Alà dei sardi e un Canadair. Nel comune di Berchidda, in località San Salvatore, sono intervenuti un Canadair da Alghero, 2 elicotteri e il Super Puma del Corpo forestale provenienti dalle basi di Anela, Limbara e Fenosu. A Ruinas, operano due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Fenosu e Sorgono. Incendio anche a Santulussurgiu, in località Riu di San Leonardo, dove a supporto delle forze a terra sta intervenuto l'elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Bosa.Un incendio, dalle 22 di ieri, sta distruggendo il bosco di Pizzo Cugino, a Burgio, in provincia di Agrigento. Per domare le fiamme che sembrerebbero essere di natura dolosa, sta operando la forestale, supportata da due canadair. Le fiamme, comunque, si mantengono ancora distanti dal centro abitato.