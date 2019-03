Prima chiamata alla polizia alle 2,32 Gb. Infranti i vetri di quattro moschee a Birmingham. Indaga l'Antiterrorismo Al momento non conosciamo il motivo degli attacchi della notte scorsa. Quello che posso dire è che la polizia e l'unità antiterrorismo stanno lavorando fianco a fianco per trovare chi è responsabile" ha dichiarato il capo della polizia, Dave Thompson

Paura a Birmingham, in Gran Bretagna. La polizia e l'antiterrorismo delle Midlands occidentali stanno indagando dopo che le finestre di quattro moschee sono state prese a sassate nella notte in quello che sembra un raid pianificato. La prima chiamata è arrivata alle 2,32 con la segnalazione di un uomo che stava prendendo a martellate le finestre della moschea di Birchfield Road. Alle 3,14 la seconda chiamata alla moschea di Slade Road, a Erdington. Segnalati ulteriori danni nei luoghi di culto di Witton Road, Aston e a Broadway Perry Barr.In tutto, sono stati quattro i danneggiamenti segnalati. Il motivo degli attacchi, che vengono trattati come collegati, non è ancora stato stabilito. Il capo della polizia, Dave Thompson, ha dichiarato: "Dopo i tragici eventi di Christchurch, in Nuova Zelanda, ufficiali e agenti della polizia di West Midlands hanno lavorato a stretto contatto con i rappresentanti del clero in tutta la regione per offrire rassicurazione e sostegno a moschee, chiese e luoghi di preghiera. Al momento non conosciamo il motivo degli attacchi della notte scorsa. Quello che posso dire è che la polizia e l'unità antiterrorismo stanno lavorando fianco a fianco per trovare chi è responsabile".