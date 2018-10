Genova M5S: autostrade non ricostruirà il ponte. Bucci: "E' in campo per tante altre cose"

Condividi

"Smentiamo categoricamente che in Parlamento si stia agendo per ammettere Autostrade per l'Italia ai lavori di ricostruzione di Ponte Morandi a Genova". Lo afferma Gianluca Rospi, portavoce M5S alla Camera e relatore deldecreto Emergenze all'esame delle commissioni congiunte Ambiente e Trasporti di Montecitorio. "Sarebbe infatti assurda una marcia indietro su questa decisione dopo che sia l'Autorità garante della concorrenza sia l'Anac ha ritenuto plausibile e fondata la decisione di escludere Autostrade", prosegue Rospi."Tutti quanti tornano in campo: non è che torna in campo solo Aspi che è fuori dalla ricostruzione ma non per la demolizione. Ci sono tante altre cose come per esempio la rimozione dei detriti. Autostrade è in campo per tante altre cose". Così il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci commenta l'emendamento al dl Genova che potrebbe far rientrare in gioco Aspi. "In vita mia ho sempre lasciato tutte le porte aperte: dovevo andare a vivere a Carcare (Savona) e uno mi ha detto 'vai in Usa'. Così sono andato in America"."Per la ricostruzione del ponte Morandi noi inviteremo il mercato. Magari alcune società potrebbero accordarsi con alcune aziende che hanno la filiale in Italia ma che sono estere. Ce ne sono parecchie", aggiunge Bucci. "Ci sono parecchie aziende che hanno l'attestazione Soa, però magari sono aziende straniere che hanno una filiale in Italia e sono certificate qui".Un ponte classico e lineare, con travi in acciaio e soletta in calcestruzzo, con nove campate e travi appoggiate classiche. E' la soluzione di Autostrade per l'Italia per ricostruire il ponte Morandi crollato lo scorso 14agosto. Il progetto, consegnato lunedì sera al sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, è ispirato dal punto di vista estetico al disegno donato da Renzo Piano.Lungo1.054 metri, e posto ad una altezza del tutto simile a quella del viadotto crollato, può essere realizzato in nove mesi. Nella soluzione di Autostrade, anticipata dal Secolo XIX, i sostegni dell'impalcato sono di tipo classico, con sei piloni aforma di 'V' e due a forma di 'I' in corrispondenza delle estremità. La larghezza delle pile a 'V' è 40 metri nel punto più ampio. Entrambi i lati dell'impalcato, nel progetto Aspi, sono dotati di pannelli fonoassorbenti alti tre metri. Il tratto più caratteristico è l'illuminazione: i lampioni ne accompagnano tutta la lunghezza, spiccano per 20 metri sul piano stradale e 'sbucano' dalla parte inferiore con una luce sferica.