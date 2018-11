Chiusi alle 12 i termini per presentare i progetti Ponte Morandi, almeno dieci proposte per la ricostruzione Arrivati anche i plastici di Cimolai e Impregilo. Il sindaco e commissario alla ricostruzione Bucci: penso che già oggi saranno aperte le buste

Si sono chiusi alle 12 i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse e dei relativi progetti delle aziende intenzionate a partecipare alla demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Nella sede della struttura commissariale sono stati portati una decina di plichi e qualche plastico. Altra documentazione potrebbe essere arrivata tramite posta certificata. Tra i "messi" che hanno varcato le porte degli uffici comunali, anche quelli del gruppo Cimolai e della cordata Salini-Impregilo con Fincantieri.Partirà già oggi l'esame delle proposte per il nuovo ponte di Genova, pervenute come atteso entro la scadenza delle ore 12 di oggi. A dirlo il sindaco di Genova ce ommissario per la ricostruzione, Marco Bucci. Aprirete le buste già oggi pomeriggio? gli è stato chiesto a margine del Forum di Pietrarsa. "Dovrete chiederlo al collegio ma penso proprio di sì", ha risposto. "Il collegio si metterà attorno a un tavolo - ha spiegato più in generale Bucci sulla tempistica attesa dopo la scadenza odierna - e darà una valutazione tecnica dei progetti. Dopo di che decideremo per poter, mi auguro la settimana prossima, essere nella condizione di negoziare"."Noi abbiamo fatto il massimo, lo abbiamo fatto nello spirito di servizio per il paese. Lo facciamo con orgoglio" e se saremo scelti "ce la metteremo tutta". Così l'ad di Fincantieri, Giuseppe Bono, sul progetto di ricostruzione del ponte di Genova, presentato oggi. "Siamo radicati anche in Liguria - ha aggiunto parlando a margine di una cerimonia con Msc a Monfalcone (Gorizia) - facciamo gli scongiuri, ma se qualcosa accade nei territori in cui siamo presenti ci sentiamo in dovere di dare una mano".