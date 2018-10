ITALIA

In attesa via libera, prove maxitrasloco a buon fine Genova, crollo ponte Morandi. Ok da tecnici per 'traslochi' sfollati Due ore di tempo per ogni famiglia per prendere più cose possibili dai propri appartamenti nella zona rossa del ponte Morandi

Sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di Vigili del fuoco e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati per portare via più cose possibili.



I tempi per il rientro sono definiti: due ore a famiglia con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta.



"Contiamo di terminare in 30-35 giorni da quando avremo il via libera", ha detto il consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Genova Gambino. Sopralluogo tecnico questo pomeriggio in via Porro di Vigili del fuoco e protezione civile con i referenti di ogni condominio della zona rossa e alla ditta che con i montacarichi coadiuverà il rientro temporaneo degli abitanti negli edifici sfollati per portare via più cose possibili.I tempi per il rientro sono definiti: due ore a famiglia con accessi di due persone per nucleo familiare in contemporanea per sei appartamenti alla volta."Contiamo di terminare in 30-35 giorni da quando avremo il via libera", ha detto il consigliere delegato alla protezione civile del Comune di Genova Gambino.

